Закарпатский ОТЦК и СП подтвердил задержание Александра Рябчука, отметив, что у мужчины не было обновленных военно-учетных данных.

Представители ТЦК задержали совладельца книжного магазина "Книжный лев" Александра Рябчука. Подробности задержания рассказала его супруга Татьяна. Первой об этом сообщила менеджер книжного магазина "Книжный Лев" Екатерина Иванова.

Екатерина Иванова сообщила, что Александр Рябчук был задержан пограничниками на вокзале в Мукачево 2 сентября. После задержания его передали в Мукачевское РТЦК и СП, а также направили в поликлинику для прохождения военно-врачебной комиссии (ВЛК).

Рябчук и его жена пытались обжаловать решение ВЛК и добиться повторного обследования, поскольку у мужчины есть серьезные проблемы с опорно-двигательным аппаратом. Однако, по словам автора сообщения, к ним применили физическую силу.

"На этом произвол работников Мукачевского РТЦК и СП не кончился. Зная о вызове полиции и заявлении об избиении от жены Саши, они заставили Сашу написать заявление под запись на видео, что у него нет к ним претензий; требовали от жены Саши забрать заявление в полицию ", – сообщила Екатерина.

По словам жены Александра Рябчука, Татьяны Тимченко, после задержания она больше не видела своего мужа, а связи с ним нет.

"Прежде всего, Александр до сих пор не получил повестки. Его задержали работники Госпогранслужбы для уточнения военно-учетных данных. После этого я больше его не видела, а с помощью адвоката узнала, что его направили на ВЛК. У Александра есть заболевание Мы также хотели получить направление на повторное прохождение ВЛК, согласно всем правилам и с учетом осмотра всех врачей», - пояснила Татьяна Тимченко.

Закарпатский ОТЦК и СП подтвердил задержание Александра Рябчука, отметив, что у мужчины не было обновленных военно-учетных данных.

В то же время, в ТЦК и СП опровергли информацию о насильственных действиях, о которых упоминала жена Александра. Они объяснили, что, поскольку мужчина не имел права на отсрочку, его призвали на военную службу по мобилизации и направили в учебный центр для прохождения службы в Вооруженных Силах Украины.

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