Узнайте, как снизить расходы на электроэнергию в сентябре благодаря льготам, субсидиям и ночным тарифам.

В сентябре украинцы будут платить за электроэнергию по повышенному тарифу - 4,32 грн за кВт-ч. Этот тариф был установлен в начале лета 2024 и будет действовать до 30 апреля 2025 года. Однако существуют способы снизить расходы на оплату света благодаря льготам, субсидиям и особым тарифам. Об этом сообщили в компании Yasno .

Специальные тарифы для квартир и домов с электроотоплением

Для владельцев квартир и домов с электроотоплением действует особый тариф на период с 1 октября по 30 апреля:

потребление до 2000 кВт-ч/месяц - 2,64 грн/кВт-час;

потребление свыше 2000 кВт-ч/месяц - 4,32 грн/кВт-час.

Летом, с июня по сентябрь, для таких квартир и домов действует единый тариф — 4,32 грн за кВт-ч, как и остальным потребителям.

Ночной тариф на электроэнергию

Экономить на электроэнергии можно и с помощью двухзонного электросчетчика. С таким счетчиком электроэнергия, потребленная с 23:00 до 7:00, обойдется вдвое дешевле. Ночной тариф доступен как для потребителей с электроотоплением, так и без него.

Жилищные субсидии и льготы

Украинцы также могут оформить жилищные субсидии и льготы:

Жилищная субсидия — помощь от государства семьям с низкими доходами, которые не могут платить за коммунальные услуги в полном объеме. Размер субсидии зависит от имущественного положения семьи.

— помощь от государства семьям с низкими доходами, которые не могут платить за коммунальные услуги в полном объеме. Размер субсидии зависит от имущественного положения семьи. Льготы предоставляются отдельным категориям граждан, в частности ветеранам войны, многодетным семьям, детям войны, защитникам Украины и другим.

Если семья имеет право на субсидию и льготу одновременно, предоставляется только один вид пособия. Для получения субсидии или льготы следует обращаться в органы Пенсионного фонда Украины, поскольку поставщики электроэнергии не занимаются оформлением этих выплат.

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