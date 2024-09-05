В настоящее время злоумышленник находится под стражей, а расследование продолжается - ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Контрразведка Службы безопасности задержала в Донецкой области еще одного информатора ФСБ. Злоумышленник передавал оккупантам информацию о расположении украинских войск, обороняющих Торецк. Подробности сообщили в СБУ.

По данным следствия, задержанный вражеский приспешник является бывшим сотрудником расформированного местного подразделения милиции, ожидавшего захвата общины. Чтобы помочь оккупантам прорваться в город, он обходил населенный пункт, скрыто фиксируя расположение опорных пунктов и укрепрайонов ВСУ.

Кроме того, он пытался определить координаты штабов и боевых позиций украинской артиллерии, обеспечивающей огневой контроль над штурмовыми группами окупантов на Торецком направлении.

Получившуюся информацию фигурант пересылал через Телеграмм-бот, администрированный представителями ФСБ. Кроме того, он передавал данные своему знакомому - "сотруднику народной милиции ДНР", работающему на российские спецслужбы.

Служба безопасности задержала злоумышленника во время контрдиверсионных мер во фронтовом городе. У него изъят мобильный телефон, который использовался для коммуникации с оккупантами.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ).

В настоящее время злоумышленник находится под стражей, а расследование продолжается. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Последние новости Украины:

Напомним, задержан заместитель Министра энергетики Украины.

Как сообщала Politeka, в Украине обнаружили новый скандал на закупках для военных.

Также Politeka писала, что СБУ установили нового агента рф.