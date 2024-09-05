При холодной зиме украинцам следует готовиться к отключениям электроэнергии продолжительностью 10-14 часов в сутки. В теплую зиму эти ограничения могут быть минимальными – 2-4 часа. Худший сценарий предполагает отсутствие электричества до двух суток в случае атак России на атомные электростанции. Об этом рассказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

Одним из основных факторов, повлияющих на продолжительность отключений электроэнергии зимой, является температура воздуха.

"К сожалению, зимой, чтобы мы ни делали, если будет мороз минус 10-15°C, то ограничения в 10-14 часов в сутки неизбежны", - подчеркнул Харченко. Такой сценарий станет реальностью, если зима будет холодной и температуры будут держаться на низком уровне.

Холодная погода создает повышенный спрос на электроэнергию, что затрудняет стабильные поставки из-за ограниченных возможностей энергосистемы. Энергетики прилагают все усилия для поддержки системы, но затяжные морозы вызывают чрезмерную нагрузку на сеть, что может привести к введению жестких ограничений.

Однако если зима будет теплой и температуры будут колебаться около нуля или выше, ситуация с отключениями электроэнергии станет значительно легче.

"Если зима будет теплой, и температуры будут держаться около 0°C или выше, ограничения будут минимальными - 2-4 часа в сутки", - отметил Харченко.

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