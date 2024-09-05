Руководители трех государственных хлебозаготовительных предприятий организовали схему искусственного создания задолженности, в результате чего госкомпании понесли убытки на сумму почти 70 млн грн. Об этом рассказали в Национальном антикоррупционном бюро ( НАБУ ).
В НАБУ сообщили, что злоумышленники привлекли к схеме связанные компании, а разоблачение предотвратило дополнительный ущерб в размере 80 млн грн для госпредприятий. В настоящее время дело направлено в суд, где предстанут 7 человек.
НАБУ и САП направили в суд дело о завладении средствами государственных хлебозаготовительных предприятий и злоупотреблении служебным положением их руководителями. Следствие установило, что руководители трех государственных хлебозаготовительных предприятий организовали схему искусственного создания задолженности с привлечением связанных ООО.
Незаконно полученные средства или права требования переводились через сложную цепь на подконтрольные компании, в том числе за границу.
Также отмечено, что участники схемы продали торговые марки государственных предприятий по заниженной цене. По данным экспертиз, их стоимость составила 20 млн. грн.
"Детективы и прокуроры зафиксировали шесть эпизодов коррупционной деятельности. В результате этого госпредприятия понесли убытки на сумму почти 70 млн грн. Однако благодаря своевременному вмешательству правоохранительных органов удалось предотвратить дополнительный ущерб в размере более 80 млн грн," — говорится в сообщении.
В Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) уточнили, что пятеро подозреваемых скрываются от следствия. В этой связи:
- Они объявлены в международный розыск;
- Для них проводится специальное досудебное расследование.
Последние новости Украины:
Напомним, задержан заместитель Министра энергетики Украины.
Как сообщала Politeka, в Украине обнаружили новый скандал на закупках для военных.
Также Politeka писала, что СБУ установили нового агента рф.