В Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) уточнили, что пятеро подозреваемых скрываются от следствия.

Руководители трех государственных хлебозаготовительных предприятий организовали схему искусственного создания задолженности, в результате чего госкомпании понесли убытки на сумму почти 70 млн грн. Об этом рассказали в Национальном антикоррупционном бюро ( НАБУ ).

В НАБУ сообщили, что злоумышленники привлекли к схеме связанные компании, а разоблачение предотвратило дополнительный ущерб в размере 80 млн грн для госпредприятий. В настоящее время дело направлено в суд, где предстанут 7 человек.

НАБУ и САП направили в суд дело о завладении средствами государственных хлебозаготовительных предприятий и злоупотреблении служебным положением их руководителями. Следствие установило, что руководители трех государственных хлебозаготовительных предприятий организовали схему искусственного создания задолженности с привлечением связанных ООО.

Незаконно полученные средства или права требования переводились через сложную цепь на подконтрольные компании, в том числе за границу.

Также отмечено, что участники схемы продали торговые марки государственных предприятий по заниженной цене. По данным экспертиз, их стоимость составила 20 млн. грн.

"Детективы и прокуроры зафиксировали шесть эпизодов коррупционной деятельности. В результате этого госпредприятия понесли убытки на сумму почти 70 млн грн. Однако благодаря своевременному вмешательству правоохранительных органов удалось предотвратить дополнительный ущерб в размере более 80 млн грн," — говорится в сообщении.

В Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) уточнили, что пятеро подозреваемых скрываются от следствия. В этой связи:

Они объявлены в международный розыск;

Для них проводится специальное досудебное расследование.

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