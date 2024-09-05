Эти льготы включают не только коммунальные услуги, но и другие сферы жизни, включая образование и медицинское обслуживание.

Государство предлагает семьям участников боевых действий значительные льготы, включая скидку 75% на коммунальные услуги, а также приоритетный доступ к оздоровлению и образованию для детей. Чтобы воспользоваться этими льготами, необходимо обратиться в органы Пенсионного фонда Украины.

Льготы регламентированы Законом Украины О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты.

Эти льготы включают не только коммунальные услуги, но и другие сферы жизни, включая образование и медицинское обслуживание. Ключевые льготы, предусмотренные законодательством, включают:

75% скидка на оплату жилья : эта льгота распространяется не только на аренду, но и на содержание жилых помещений.

: эта льгота распространяется не только на аренду, но и на содержание жилых помещений. 75%-ная скидка на газ, электроэнергию и другие коммунальные услуги : семьи участников боевых действий могут оплачивать коммунальные услуги по сниженной цене. Для семей с инвалидом скидка может достигать 100%.

: семьи участников боевых действий могут оплачивать коммунальные услуги по сниженной цене. Для семей с инвалидом скидка может достигать 100%. 75% скидка на топливо для домохозяйств без централизованного отопления: эта льгота особенно актуальна для жильцов частных домов.

Скидка на коммунальные услуги рассчитывается на основе 21 квадратного метра отапливаемой площади на каждого человека и дополнительно 10,5 квадратного метра на всю семью. Для семей, где все члены нетрудоспособны, льготы на газовое отопление могут быть рассчитаны с двойной нормой площади.

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