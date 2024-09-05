Высокие температуры в Украине приводят к росту спроса на электроэнергию из-за активного использования кондиционеров и других энергоемких устройств.

Дефицит электроэнергии в Украине, вызванный высокими температурами и повреждением инфраструктуры, будет продолжаться. Если температура снизится, дефицит может снизиться, что приведет к сокращению продолжительности отключений.

Об этом сообщил эксперт по энергетике Центра Разумкова Максим Белявский.

Высокие температуры в Украине приводят к росту спроса на электроэнергию из-за активного использования кондиционеров и других энергоемких устройств гражданами и предприятиями.

В сочетании с последствиями террористических обстрелов, в том числе применением кассетных боеприпасов, усложняющих ремонтные работы, это вызывает значительный дефицит электроэнергии. Как отметил Белявский, аварийно-ремонтные работы продолжаются, но для полного восстановления нужно время.

Максим Белявский сообщил, что в Украине используются графики почасовых отключений электроэнергии, которые могут превращаться в аварийные отключения.

"Чем больше дефицит электроэнергии, тем больше очередей вводится", - пояснил эксперт. Если в отдельных группах потребителей возникает недостаточность электроэнергии, то внедряются дополнительные очереди для отключений.

В зависимости от температурного режима такая ситуация может длиться еще 3-4 дня.Если температура окружающей среды будет снижаться, то во второй половине текущей недели дефицит электроэнергии может уменьшиться, что позволит сократить продолжительность почасовых отключений.

Источник: 24 Канал.

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