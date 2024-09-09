Узнайте, могут ли украинские родители получить налоговую скидку на обучение ребенка и какие условия и документы для этого нужны.

С началом нового учебного года многие родители задают вопрос, имеют ли они право на налоговую скидку за обучение ребенка. В Украине это возможно и вот детали.

Кто имеет право на налоговую скидку на обучение ребенка

Согласно статье 166 Налогового кодекса Украины, родители могут получить частичное возмещение расходов по образованию ребенка в виде налоговой скидки. Это возможно только при официальном трудоустройстве и уплате налогов.

Также налоговую скидку могут оформить студенты, если у них есть официальный доход и платят налоги, или один из членов их семьи первой степени родства: мать, отец, муж или жена.

Обратите внимание! Возмещаются только услуги, предоставляемые отечественными вузами. Дополнительные курсы и обучение на военной кафедре не компенсируются.

В настоящее время налоговая скидка составляет 18% от стоимости обучения. Подлежащая возврату сумма будет зачислена на банковский счет или отправлена ​​почтовым переводом в течение 60 календарных дней с момента подачи налоговой декларации.

Как подать документы на возмещение

Заявитель может подать документы лично, через законного представителя или отправить их по почте (рекомендованное письмо). Для оформления скидки необходимо предоставить следующие документы:

Заявление с реквизитами счета для перечисления возмещения. Копии страниц паспорта, подтверждающие паспортные данные. Налоговое право на имущественное положение и доходы. Справка о заработной плате за отчетный период, с указанием удержанных налогов и сумм льгот. Копия договора с учебным заведением. Копии квитанций (чеков, платежных поручений) за обучение. Документы, подтверждающие степень родства: свидетельство о рождении ребенка (для родителей) или свидетельство о браке (для мужа или жены). Регистрационный номер учетной карты налогоплательщика.

Что такое налоговая скидка на обучение

Налоговая скидка на обучение – механизм возмещения расходов на оплату образования в дошкольных, внешкольных, общеобразовательных, профессиональных (профессионально-технических) и высших учебных заведениях.

Источник: РБК-Украина

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