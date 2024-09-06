Нацбанк изменил правила для субъектов хозяйствования при предоставлении услуги «наличные деньги на кассе».

Национальный банк Украины ввел новые требования к качеству наличных денег, которые выдают на кассах супермаркетов и торговых точках.

Пресс-служба Нацбанка сообщила , что эта инициатива направлена ​​на улучшение качества наличного обращения в стране и обеспечение граждан только пригодными для использования банкнотами и монетами.

Деньги, выдаваемые покупателям, должны быть в хорошем состоянии и не вызывать сомнений в их подлинности и платежеспособности. Поврежденные банкноты должны быть изъяты из обращения и сданы в банки вместе с другими поступлениями. Это означает, что покупатели теперь имеют право получать только качественные наличные деньги на кассах супермаркетов.

Если покупатель получает поврежденные или старые банкноты, он имеет право вернуть их, а кассир обязан их заменить. В случае отказа кассира выполнить обмен денег покупатель может подать жалобу на его действия.

Кроме того, Национальный банк Украины ввел новые правила хранения наличных денег в нерабочее время. Теперь предприятия вправе сохранять наличную выручку только в пределах установленных лимитов кассы. Если сумма наличных денег превышает этот лимит, излишек нужно зачислить на счета предприятий, открытые у поставщиков платежных услуг.

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