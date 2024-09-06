В настоящее время женщина находится под стражей без возможности внесения залога - ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Служба безопасности задержала еще одну агентку ФСБ, собиравшую координаты для новых ракетно-дроновых атак на Одессу. Враг особенно интересовался расположением блокпостов с бронетехникой и мобильных огневых групп ПВО. Детали сообщили в СБУ.

Российская спецслужба дистанционно завербовала бухгалтера местного завода для корректировки воздушных атак. Агентша попала в поле зрения агрессора благодаря своим антиукраинским сообщениям в Телеграмм.

На основании указаний окупантов агентка объезжала город на общественном транспорте, фиксируя на видео расположение украинских военных. После каждой разведывательной поездки она составляла отчет ФСБ, включая нанесение собранной информации на Google Maps.

Служба безопасности оперативно обнаружила и зафиксировала деятельность агента, а на завершающем этапе спецоперации ее задержала. Одновременно были проведены комплексные мероприятия по защите позиций ВСУ.

Во время обысков в ее доме обнаружили мобильный телефон, содержащий доказательства ее разведывательной и взрывной деятельности в пользу рф. В частности, на телефоне были найдены материалы со скрытой фото- и видеофиксацией объектов сил обороны, а также записи коммуникации с ФСБ.

Следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство во время военного положения).

В настоящее время женщина находится под стражей без возможности внесения залога. Ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

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