Украденные бюджетные средства были использованы подозреваемым в его собственной хозяйственной деятельности.

Коррупционная схема была найдена в Украине. Сообщается, что в Сумской области завладели 1 млн 169 тысяч гривен. Схема наживы действовала на ремонтных работах в местной школе. Об этом сообщила Сумская областная прокуратура.

При процессуальном руководстве Недригайловского отдела Роменской окружной прокуратуры директору ООО уведомлено о подозрении в завладении бюджетными средствами путем использования поддельных документов и легализации доходов. Ему инкриминируют правонарушения по частям 5 статьи 191, 4 статьи 358 и 1 статьи 209 Уголовного кодекса Украины.

Следствие установило, что в августе 2021 директор ООО заключил соглашение с отделом образования на реконструкцию и термомодернизацию подвального помещения Ольшанской общеобразовательной школы. После завершения работ директор подавал в официальные документы завышенные данные об объемах выполненных строительных работ.

Согласно заключению экспертизы при выполнении работ подозреваемый завладел бюджетными средствами в сумме 1 млн 169 тысяч гривен.

Исследование также показало, что для обеспечения победы в тендере директор ООО применил поддельные документы, в частности справку о наличии работников с соответствующей квалификацией, необходимыми знаниями и опытом. Украденные бюджетные средства были использованы подозреваемым в его собственной хозяйственной деятельности.

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