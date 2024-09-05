Хотите приготовить вермишель с овощами, которая будет не только вкусной, но и полезной? Добавьте в нее свежие овощи! Сочный кабачок, сладкий перец, морковь и лук отлично смешиваются с макаронными изделиями любой формы. Приготовить вермишель с овощами по рецепту Евгения Клопотенко – это отличный способ разнообразить рацион и сделать его более здоровым.
Ингредиенты для вермишели с овощами по рецепту Евгения Клопотенко
Чтобы приготовить вермишель с овощами, выбирайте макароны из цельнозерновой муки. Это важно, ведь макароны из белой муки более обычны, но цельнозерновые вермишели содержат больше питательных веществ. Они производятся с учетом сохранения оболочки и зародыша зерна, где содержатся витамины, минералы, белки и полезные жиры.
Ингредиенты на 8 порций:
- Вермишель - 260 г
- Лук - 83 г
- Морковь - 88 г
- Кабачок - 78 г
- Сладкий перец - 88 г
- Орегано сушеный — 0,6 г
- Петрушка сушеная - 0.7 г
- Чеснок сушеный - 0.5 г
- Вода — 170 г
- Соль - 3 г
- Масло гхи - 7 г
- Масло растительное — 15 г
Как приготовить вермишель с овощами:
Этот рецепт является частью обновленного меню для школ и детских садов, разработанного шеф-поваром Евгением Клопотенко. Опубликовано по техническим картам с разрешения правообладателей.
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Шаг 1: Чтобы приготовить вермишель с овощами, доведите до кипения подсоленную воду (3 л на 0,5 кг макарон), добавьте макароны и варите их до полуготовности в течение 3–5 минут. Слейте воду.
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Шаг 2: Разогрейте на сковороде масло гхи и растительное масло, добавьте измельченный лук и обжаривайте до прозрачности на среднем огне 2–3 минуты.
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Шаг 3: Морковь нарежьте мелкой соломкой или натрите на крупной терке. Добавьте в лук и обжаривайте еще 3–5 минут. Это поможет приготовить базу для блюда.
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Шаг 4: Нарежьте кабачки и сладкий перец соломкой длиной 3–4 см. Добавьте к сковороде и тушите 2–3 минуты, чтобы овощи сохранили свой вкус и текстуру.
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Шаг 5: Добавьте к овощам отварные макароны, специи и воду. Тушите вместе на слабом огне еще 7–10 минут до готовности. Так вы можете приготовить вермишель с овощами, сохраняя ее полезные характеристики.
Приготовить вермишель с овощами легко и быстро, а результат – вкусное и питательное блюдо, которое можно подавать теплым (60–70°C). Приятного аппетита!
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