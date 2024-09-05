На этот раз звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова поделилась рецептом сытного и ароматного рыбного супа по-Одесски, который можно приготовить за короткое время.
Ингредиенты для ухи:
- 700-800 г мелкой рыбы (сардина, тюлька, анчоус)
- 800 г крупной рыбы (кефаль, судак, щука, лещ, линь)
- 2 луковицы
- 1 морковь
- 3 картофелины
Ингредиенты для Тузлука (Одесского саламура):
- 1 стакан рыбного бульона из ухи
- 2 помидора
- 4 зубчика чеснока (по вкусу)
- 1 острый перец (по вкусу)
- 1 ст. ложка оливкового масла
- 2 ч. ложки соли
- 3-4 веточки укропа
Приготовление:
Промойте рыбу, очистите от чешуи, удалите внутренности и нарежьте крупную рыбу на порционные кусочки, делится "Мастер Шеф" Литвинова.
Лук и морковь мелко нарежьте. Картошку очистите и нарежьте кубиками.
В большой кастрюле вскипятите 2 литра воды. Добавьте крупную рыбу, лук, морковь и картошку. Варите на среднем огне около 15 минут, добавляет "Мастер Шеф" Литвинова. Далее положите в кастрюлю мелкую рыбу и продолжайте варить ещё 5-7 минут.
В блендере смешайте стакан бульона из ухи, помидоры, чеснок, острый перец, оливковое масло и соль. Измельчите все до однородной массы.
Добавьте приготовленный Тузлук в кастрюлю с ухой, перемешайте еще раз, чтобы не осталось комков, и дайте постоять хотя бы пару минут, посоветовала "Мастер Шеф" Литвинова.
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