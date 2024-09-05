Попробуйте приготовить панкейки с ягодами по рецепту Евгения Клопотенко и наслаждайтесь вкусным и ароматным завтраком, который готовится быстро и легко.

По-видимому, ваши дети уже видели множество фильмов и мультфильмов, где герои наслаждаются панкейками . Теперь пора приготовить панкейки с ягодами самостоятельно! В этом рецепте используются кукурузная мука, молоко и сода, а ягоды добавляются прямо в тесто. Можно выбрать свежие или замороженные ягоды. Этот рецепт разработал шеф-повар Евгений Клопотенко специально для школьного меню. Панкейки с ягодами выглядят великолепно, обладают непревзойденным ароматом и карамельной корочкой со сладкими ягодами внутри. Приготовить панкейки с ягодами очень легко, даже если у вас мало времени – вы быстро приготовите вкусный завтрак!

Ингредиенты для панкейков с ягодами от Клопотенко:

Ягоды – 143 г

Яйца куриные – 2.5 шт.

Кукурузная мука – 370 г

Молоко 2,5% – 430 г

Пищевая сода – 3 г

Лимонная кислота – 1 г

Сахар – 15 г

Ванильный сахар – 10 г

Соль – 2 г

Сливочное масло 82% – 20 г

Приготовление панкейков с ягодами:

Приготовьте тесто: Перемешайте не холодные яйца и молоко.

Смешайте просеянную муку, сахар, ванильный сахар, соду и соль. Постепенно добавляйте к яйцам и молоку, перемешивая и разбивая комочки.

Добавьте лимонную кислоту и размешайте. Растопите сливочное масло, влейте его в тесто и перемешайте до однородности. Добавьте ягоды: Добавьте ягоды в тесто и перемешайте. Если используете замороженные ягоды, не размораживайте их, а сразу добавляйте в тесто.

Малые ягоды (черника, смородина, малина) добавляйте целиком. Большие ягоды (клубника, вишня) нарежьте мелкими кубиками толщиной 0,3-0,5 см. Оставьте тесто: Оставьте тесто при комнатной температуре на 10–15 минут, чтобы оно стабилизировалось. Обжарьте панкейки: Перед приготовлением снова перемешайте тесто.

Выкладывайте массу ложкой на сухую разогретую сковороду, формируя панкейки диаметром 10–11 см.

Обжаривайте панкейки на среднем огне до золотистого цвета с обеих сторон в течение 1–2 мин под крышкой. Подача: Панкейки с ягодами можно подавать со сметаной, медом, сливочным маслом или ягодным соусом. Не забудьте украсить их кусочками ягод.

Помните, что приготовить панкейки с ягодами – это быстро и легко, а результат всегда будет радовать вас и вашу семью.

Читайте также:

Это вкуснее окрошки: звезда "Мастер Шеф" дала простой рецепт холодного супа

Идеальное сочетание: рецепт оригинального салата с морковью по-корейски и грибами

Готовьте с разными начинками: простой рецепт галеты от победительницы "Мастер Шеф" Глинской