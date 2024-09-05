По-видимому, ваши дети уже видели множество фильмов и мультфильмов, где герои наслаждаются панкейками . Теперь пора приготовить панкейки с ягодами самостоятельно! В этом рецепте используются кукурузная мука, молоко и сода, а ягоды добавляются прямо в тесто. Можно выбрать свежие или замороженные ягоды. Этот рецепт разработал шеф-повар Евгений Клопотенко специально для школьного меню. Панкейки с ягодами выглядят великолепно, обладают непревзойденным ароматом и карамельной корочкой со сладкими ягодами внутри. Приготовить панкейки с ягодами очень легко, даже если у вас мало времени – вы быстро приготовите вкусный завтрак!
Ингредиенты для панкейков с ягодами от Клопотенко:
- Ягоды – 143 г
- Яйца куриные – 2.5 шт.
- Кукурузная мука – 370 г
- Молоко 2,5% – 430 г
- Пищевая сода – 3 г
- Лимонная кислота – 1 г
- Сахар – 15 г
- Ванильный сахар – 10 г
- Соль – 2 г
- Сливочное масло 82% – 20 г
Приготовление панкейков с ягодами:
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Приготовьте тесто:
- Перемешайте не холодные яйца и молоко.
- Смешайте просеянную муку, сахар, ванильный сахар, соду и соль. Постепенно добавляйте к яйцам и молоку, перемешивая и разбивая комочки.
- Добавьте лимонную кислоту и размешайте. Растопите сливочное масло, влейте его в тесто и перемешайте до однородности.
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Добавьте ягоды:
- Добавьте ягоды в тесто и перемешайте. Если используете замороженные ягоды, не размораживайте их, а сразу добавляйте в тесто.
- Малые ягоды (черника, смородина, малина) добавляйте целиком. Большие ягоды (клубника, вишня) нарежьте мелкими кубиками толщиной 0,3-0,5 см.
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Оставьте тесто:
- Оставьте тесто при комнатной температуре на 10–15 минут, чтобы оно стабилизировалось.
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Обжарьте панкейки:
- Перед приготовлением снова перемешайте тесто.
- Выкладывайте массу ложкой на сухую разогретую сковороду, формируя панкейки диаметром 10–11 см.
- Обжаривайте панкейки на среднем огне до золотистого цвета с обеих сторон в течение 1–2 мин под крышкой.
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Подача:
- Панкейки с ягодами можно подавать со сметаной, медом, сливочным маслом или ягодным соусом. Не забудьте украсить их кусочками ягод.
Помните, что приготовить панкейки с ягодами – это быстро и легко, а результат всегда будет радовать вас и вашу семью.
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