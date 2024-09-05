На этот раз звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова рассказала, как сделать вкусную и универсальную закуску с овощами, пока они в изобили на каждом столе. Ее можно подавать как сразу, так и дать настояться подольше.

Ингредиенты:

400 г кабачков (примерно 2 шт.)

200 г моркови

3 зубчика чеснока

1 ч. л. кориандра

1/2 ч. л. черного перца

1/2 ч. л. соли

2 ст. л. лимонного сока

3 ст. л. соевого соуса

3 ст. л. оливкового масла

20 г кунжута

1 ст. л. меда

1/3 ч. л. острого перца

Приготовление:

Кабачки нарежьте тонкими полосками или натрите на специальной терке для корейских салатов. Морковь также натрите тонкой соломкой или тонкими ломтиками нарежте сами, советует "Мастер Шеф" Литвинова.

В миске смешайте кориандр, черный и острый перец, соль, лимонный сок, соевый соус, оливковое масло и мед. Добавьте измельченные зубчики чеснока.

"Мастер Шеф" Литвинова советует далее выложить кабачки и морковь в маринад, тщательно перемешать, чтобы все овощи были равномерно покрыты смесью.

Посыпьте салат кунжутом и снова перемешайте. Оставьте салат настаиваться в холодильнике на 30 минут, а после можете подавать к гарниру или в качестве закуски к столу, добавила "Мастер Шеф" Литвинова.

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