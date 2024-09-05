На этот раз звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова рассказала, как сделать вкусную и универсальную закуску с овощами, пока они в изобили на каждом столе. Ее можно подавать как сразу, так и дать настояться подольше.
Ингредиенты:
- 400 г кабачков (примерно 2 шт.)
- 200 г моркови
- 3 зубчика чеснока
- 1 ч. л. кориандра
- 1/2 ч. л. черного перца
- 1/2 ч. л. соли
- 2 ст. л. лимонного сока
- 3 ст. л. соевого соуса
- 3 ст. л. оливкового масла
- 20 г кунжута
- 1 ст. л. меда
- 1/3 ч. л. острого перца
Приготовление:
Кабачки нарежьте тонкими полосками или натрите на специальной терке для корейских салатов. Морковь также натрите тонкой соломкой или тонкими ломтиками нарежте сами, советует "Мастер Шеф" Литвинова.
В миске смешайте кориандр, черный и острый перец, соль, лимонный сок, соевый соус, оливковое масло и мед. Добавьте измельченные зубчики чеснока.
"Мастер Шеф" Литвинова советует далее выложить кабачки и морковь в маринад, тщательно перемешать, чтобы все овощи были равномерно покрыты смесью.
Посыпьте салат кунжутом и снова перемешайте. Оставьте салат настаиваться в холодильнике на 30 минут, а после можете подавать к гарниру или в качестве закуски к столу, добавила "Мастер Шеф" Литвинова.
Последние новости Украины:
Напомним, звезда "Мастер Шеф" Литвинова дала простой рецепт домашних запеченных роллов.
Как сообщала Politeka, звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова дала рецепт быстрой и безопасной домашней шаурмы.
Также Politeka писала, что Татьяна Литвинова показала, как приготовить настоящую украинскую чесночную колбасу.