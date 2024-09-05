Победительница одного из сезонов, экс-судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская рассказала, как приготовить классическое французское блюдо, которое прекрасно сочетается с рыбой, мясом или может быть самостоятельным угощением за столом.
Ингредиенты:
- 400 г кабачков
- 400 г баклажанов
- 400 г цуккини
- 400 г томатов
- 300 г болгарского перца
Для соуса:
- 500 г томатов
- 300 г болгарского перца
- 100 г лука
- 200 г моркови
- Ароматное масло с травами (базилик, орегано, розмарин)
- Соль по вкусу
- Черный перец по вкусу
Приготовление:
Нарежьте лук мелкими кубиками, натрите морковь на терке. Обжарьте лук и морковь на сковороде с ароматным маслом. Снимите кожуру с томатов, нарежьте их мелкими кубиками и добавьте к обжаренным овощам, советует "Мастер Шеф" Глинская.
Посолите, поперчите и тушите на слабом огне около 10 минут. Болгарский перец запеките в духовке, снимите кожицу и добавьте его в овощную смесь. Все вместе измельчите блендером.
"Мастер Шеф" Глинская добавляет, далее нарежьте все овощи кольцами. После начните укладывать овощи стопками, чередуя кабачок, помидор, баклажан, цуккини.
В форму для запекания налейте приготовленный соус, затем по кругу выложите спираль из стопок овощей. Сверху полейте маслом с травами, рассказывает "Мастер Шеф" Глинская. Разогрейте духовку до 180 градусов. Запекайте рататуй 40-50 минут.
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