Победительница одного из сезонов, экс-судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская рассказала, как приготовить классическое французское блюдо, которое прекрасно сочетается с рыбой, мясом или может быть самостоятельным угощением за столом.

Ингредиенты:

400 г кабачков

400 г баклажанов

400 г цуккини

400 г томатов

300 г болгарского перца

Для соуса:

500 г томатов

300 г болгарского перца

100 г лука

200 г моркови

Ароматное масло с травами (базилик, орегано, розмарин)

Соль по вкусу

Черный перец по вкусу

Приготовление:

Нарежьте лук мелкими кубиками, натрите морковь на терке. Обжарьте лук и морковь на сковороде с ароматным маслом. Снимите кожуру с томатов, нарежьте их мелкими кубиками и добавьте к обжаренным овощам, советует "Мастер Шеф" Глинская.

Посолите, поперчите и тушите на слабом огне около 10 минут. Болгарский перец запеките в духовке, снимите кожицу и добавьте его в овощную смесь. Все вместе измельчите блендером.

"Мастер Шеф" Глинская добавляет, далее нарежьте все овощи кольцами. После начните укладывать овощи стопками, чередуя кабачок, помидор, баклажан, цуккини.

В форму для запекания налейте приготовленный соус, затем по кругу выложите спираль из стопок овощей. Сверху полейте маслом с травами, рассказывает "Мастер Шеф" Глинская. Разогрейте духовку до 180 градусов. Запекайте рататуй 40-50 минут.

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