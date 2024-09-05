Приготовить острокислый соус со сливами можно дома без особых усилий, тем более хранится он может целый сезон.

Такой острый сливовый соус готовится просто и имеет отличный вкус, который будет подходить ко многим блюдам, рассказывает food-стилист и эксперт по кулинарии my_happyfood.

Ингредиенты:

500 г слив

2+ стручка чили

500 мл воды

1,5 г соли

1 ст. л. сахара или мёда

1 ст. л. яблочного уксуса

1 ч. л. копчёной паприки

100 мл растительного масла

1 ст. л. томатной пасты

Приготовление:

Разрежьте сливы пополам и удалите косточки. Положите сливы в стеклянную банку. Добавьте нарезанные стручки чили. Залейте сливы водой, добавьте соль и хорошо перемешайте.

Важно, чтобы вода полностью покрывала сливы. Для этого можно использовать груз, герметичный пакет с водой или кусочек пергамента, чтобы накрыть фрукты. Закройте банку крышкой и оставьте на 5-7 дней при комнатной температуре.

После слейте рассол, оставив 70 мл. В чашу блендера положите ферментированные сливы, чили, 70 мл рассола, сахар или мёд, яблочный уксус, копчёную паприку и томатную пасту. Взбейте, постепенно добавляя растительное масло тонкой струйкой.

Готовый соус разлейте по бутылочкам и храните в холодильнике до 3 месяцев.

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