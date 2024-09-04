Астролог Инна Довгань назвала ключевые моменты в новом соляре Украины и рассказала, что будет происходить на фронте, в сфере экономики, законов и правосудия.

Об этом она рассказала на канале «Прогноз».

Если смотреть новый соляр Украины, то асцендент соляра как раз включился в 12-м доме. Это не самое лучшее положение, сразу говорю, потому что оно может указывать на продление ограничений, на тайные заговоры где-то во власти, тайные заговоры врагов, и в частности на продолжение внутренних проблем Украины, их актуализацию. Но есть и хорошие указания по этому соляру. Указывает на то, что будет еще больше разоблачений коррупционных схем, коррупционеров, преступников, то есть много поймают воров.

И особенно осенью еще будет принят новый ряд законов, которые будут влиять на ограничение финансов населения. То есть повышение налогов, повышение цен и какие-то нововведения по цифровой валюте.

Осень 2024 года будет достаточно напряженной, и здесь будут упорные бои происходить. Как раз с конца августа, сентябрь – это период, когда враг будет наступать с новых территорий и захватывать эти новые территории. Потому что сейчас идет такой период, когда Марс в свое слабое положение перешел, в знак Рака, и это для Украины может указывать на потери. Но это будет не долгий период времени. То есть здесь жестокие бои на то, чтобы и наступление делать на территории россии, там будет много еще взрывов, много потерь.

Это все будет происходить до конца октября. И вот как раз с конца октября и ноябрь здесь будет все возвращаться уже в пользу Украины. То есть эти все бои со стороны Украины уже будут иметь определенные результаты, и мы их будем видеть.

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