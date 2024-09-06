Победительница "Мастер Шеф - 12" Валерия Матрохина вместе со звездой тринадцатого сезона шоу Катей Рыбалкой показали, как приготовить домашние куриные стрипсы.
"Хрустящая панировка и сочное мясо. Они просто идеальны", – советуют звезды "Мастер Шеф".
Для приготовления куриных стрипсов звезды "Мастер Шеф" взяли следующие ингредиенты:
- мука – 200 г для кляра + 100 г для панировки
- яйца – 2 шт.
- соль – 1 ч.л.
- паприка – 1 ч. л.
- молотый перец – 0,5 ч.л.
- вода - 170 г
- куриное филе – 3 шт.
- растительное масло для жарки
Для кляра в миске звезды "Мастер Шеф" смешивают муку с яйцами, солью, молотым перцем, паприкой и водой до однородной довольно жидкой консистенции.
Куриное филе нарезаем на кусочки одинакового размера, складываем в миску с кляром, перемешиваем и оставляем мариноваться от 30 минут до 2 часов.
В отдельную емкость для панировки насыпаем 100 г муки, добавляем немного соли и паприки. Каждый кусочек замаринованной курицы в кляре обваливаем в муке.
Жарим куриные стрипсы в большом количестве хорошо разогретого растительного масла до золотистости.
Подавать куриные стрипсы звезды "Мастер Шеф" советуют с соусом, для которого нам понадобится:
- соленый огурец
- зубчик чеснока
- немного репчатого лука
- сметана
- лимонный сок, соль и перец
Соленый огурец и чеснок натираем на терке, добавляем измельченный лук, сметану и доводим соус до вкуса солью, перцем и соком лимона.
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