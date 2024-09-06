Две звезды проекта "Мастер Шеф" собрались вместе, чтобы научить украинцев готовить куриные стрипсы, которые получаются дешевле и вкуснее, чем в заведениях фастфуда.

Победительница "Мастер Шеф - 12" Валерия Матрохина вместе со звездой тринадцатого сезона шоу Катей Рыбалкой показали, как приготовить домашние куриные стрипсы.

"Хрустящая панировка и сочное мясо. Они просто идеальны", – советуют звезды "Мастер Шеф".

Для приготовления куриных стрипсов звезды "Мастер Шеф" взяли следующие ингредиенты:

мука – 200 г для кляра + 100 г для панировки

яйца – 2 шт.

соль – 1 ч.л.

паприка – 1 ч. л.

молотый перец – 0,5 ч.л.

вода - 170 г

куриное филе – 3 шт.

растительное масло для жарки

Для кляра в миске звезды "Мастер Шеф" смешивают муку с яйцами, солью, молотым перцем, паприкой и водой до однородной довольно жидкой консистенции.

Куриное филе нарезаем на кусочки одинакового размера, складываем в миску с кляром, перемешиваем и оставляем мариноваться от 30 минут до 2 часов.

В отдельную емкость для панировки насыпаем 100 г муки, добавляем немного соли и паприки. Каждый кусочек замаринованной курицы в кляре обваливаем в муке.

Жарим куриные стрипсы в большом количестве хорошо разогретого растительного масла до золотистости.

Подавать куриные стрипсы звезды "Мастер Шеф" советуют с соусом, для которого нам понадобится:

соленый огурец

зубчик чеснока

немного репчатого лука

сметана

лимонный сок, соль и перец

Соленый огурец и чеснок натираем на терке, добавляем измельченный лук, сметану и доводим соус до вкуса солью, перцем и соком лимона.

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