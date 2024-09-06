На этой рабочей неделе, которая завершается 6 сентября, ожидается существенное изменение курса наличного доллара в украинских обменниках. Прогнозируется, что курс будет колебаться. Это может свидетельствовать о возможном снижении стоимости доллара при покупке и повышении при продаже.

О курсовых ожиданиях рассказал финансовый аналитик Алексей Козырев.

доллар, доллары.

Аналитик сообщил, что на текущей неделе курс доллара в обменниках может колебаться от 40,6 до 41,7 грн. По состоянию на вечер 5 сентября средний курс покупки составляет 41,15 грн., а продажи — 41,55 грн.

Он также отметил, что после последних обстрелов россией энергетической и критической инфраструктуры в Украине правительству придется снова закупать импортное оборудование для восстановления энергогенерации и электроэнергию из-за рубежа. Это в свою очередь увеличит спрос на валюту для оплаты таких контрактов на межбанке и может нейтрализовать положительное влияние на гривну.

обменник, обмен валют, курс валют

"Поэтому рассчитывать на значительное проседание на торгах валютных котировок по доллару не стоит. Нацбанк останется главным продавцом американской валюты на межбанке и своими ценниками, объемами интервенций и частотой их проведения будет практически формировать курсовой тренд по безналичному доллару всю эту неделю", - добавил Козырев.

Последние новости Украины:

Напомним, украинцев ждут серьезные изменения курса доллара и евро.

Как сообщала Politeka, курс доллара побил новый рекорд.

Также Politeka писала, что будет с гривной в 2025 году, если будут продолжаться активные бои.