Рассчитывать на значительное проседание на торгах валютных котировок по отношению к доллару не стоит.

На этой рабочей неделе, которая завершается 6 сентября, ожидается существенное изменение курса наличного доллара в украинских обменниках. Прогнозируется, что курс будет колебаться. Это может свидетельствовать о возможном снижении стоимости доллара при покупке и повышении при продаже.

О курсовых ожиданиях рассказал финансовый аналитик Алексей Козырев.

Аналитик сообщил, что на текущей неделе курс доллара в обменниках может колебаться от 40,6 до 41,7 грн. По состоянию на вечер 5 сентября средний курс покупки составляет 41,15 грн., а продажи — 41,55 грн.

Он также отметил, что после последних обстрелов россией энергетической и критической инфраструктуры в Украине правительству придется снова закупать импортное оборудование для восстановления энергогенерации и электроэнергию из-за рубежа. Это в свою очередь увеличит спрос на валюту для оплаты таких контрактов на межбанке и может нейтрализовать положительное влияние на гривну.

"Поэтому рассчитывать на значительное проседание на торгах валютных котировок по доллару не стоит. Нацбанк останется главным продавцом американской валюты на межбанке и своими ценниками, объемами интервенций и частотой их проведения будет практически формировать курсовой тренд по безналичному доллару всю эту неделю", - добавил Козырев.

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