С приближением холодов украинцев беспокоит, как будет с отключениями электроэнергии зимой.

С приближением холодов украинцев волнует вопрос о возможных отключениях электроэнергии зимой. 4 сентября Центр противодействия дезинформации ответил на самые популярные вопросы по этому поводу.

Эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук сообщил, что в оптимистическом сценарии в Украине будут работать 8-9 энергоблоков АЭС, а зима будет умеренной, без сильных морозов.

Он также предположил, что из 6 ГВт поврежденной мощности удастся восстановить половину. В таком случае отключения электроэнергии могут занять до 12 часов в сутки.

Юрий Корольчук также отметил, что в более пессимистическом сценарии будет восстановлено лишь около 2 ГВт мощности. При этом будет работать 6-7 блоков, а зима будет холодной, что может привести к кризисной ситуации в энергосистеме. В самом худшем случае, если российские вооруженные силы будут атаковать энергообъекты, отключения электроэнергии и отопления могут продолжаться до 20 часов в сутки.

Член энергетического комитета Верховной Рады Сергей Нагорняк прогнозирует, что при температурах до -10°C электроэнергия будет подаваться всего 12-14 часов в сутки.

Центр противодействия дезинформации посоветовал бизнесу и гражданам подготовиться к возможным отключениям зимой, обеспечив себя резервными системами питания, такими как павербанки, зарядные станции, дизельные генераторы, солнечные панели и инверторы.

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