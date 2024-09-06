"Укрзализныця" объявила, что потратит почти 7 млн ​​грн не на обычные шторы, а на огнеупорные роллеты. Эта реакция является ответом на возникший вокруг закупки скандал из-за предположения о возможной покупке обычных тканевых занавесок. В "Укрзализныце" ответили на обвинения в покупке обычных "занавесок".

"Укрзализныця" пояснила, что тендер касается закупки специальных огнеупорных роллетов, а не обычных тканевых штор. Требования к продукции включают:

Каркас роллет должен быть изготовлен с учетом конкретных размеров алюминиевого профиля.

Одна роллет рассеивает свет, другая – непрозрачная.

Шторы-ролеты должны быть из огнеупорной ткани, фиксироваться в заданном положении и отвечать требованиям по выносливости.

"Укрзализныця" планирует закупить специальные огнеупорные двойные конструкции-роллеты, а не обычные тканевые шторы. Такими шторами из старых вагонов с деревянными рамами отдельные телеграмм-каналы и СМИ иллюстрировали сообщения о закупке, и это, конечно, вызвало недоразумение по поводу цен", - сообщили в "Укрзализныце".

"Укрзализныця" также отметила, что удалось снизить стоимость продукции по сравнению с предыдущими закупками, которые производились в первой половине 2023 года. Благодаря участию двух поставщиков в тендере, конечная цена в ходе торгов оказалась ниже.

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