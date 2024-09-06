Большинство пенсионеров получают пенсионные выплаты менее 5 тыс. гривен, в то время как максимальная пенсия превышает 23 тысячи.

Размер пенсии для граждан определяется на основе их заработной платы и страхового стажа. Известно, какой уровень дохода необходим, чтобы во время пенсионного возраста получать 23 тысяч гривен.

По информации Пенсионного фонда, средняя пенсия в Украине за последние три месяца 2024 выросла на 73 гривны и составляет 5,8 тыс. гривен. В начале года средний размер пенсии составил 5,38 тыс. гривен.

Однако 26% пенсионеров получают пенсию менее 3 тыс. гривен. Размер пенсий варьируется в зависимости от региона: жители Киева получают самые высокие выплаты, тогда как в Тернопольской области наименьшие пенсии.

Большинство пенсионеров получают пенсионные выплаты менее 5 тыс. гривен, в то время как максимальная пенсия превышает 23 тыс. гривен и доступна только ограниченному количеству лиц.

Формула расчета пенсионной выплаты учитывает среднюю заработную плату за три предыдущих года, соотношение собственного дохода к средней зарплате, страховой стаж и 1% этих параметров.

На сегодняшний день средняя зарплата в Украине составляет 13,54 тыс. гривен.

Для получения максимальной пенсии при 35 годах стажа необходимо получить официальную заработную плату в размере 67,45 тыс. гривен. Если же стаж составляет 25 лет, средняя зарплата должна быть еще выше – 94,44 тыс. гривен.

Если у гражданина есть 35 лет стажа, но средняя зарплата была на уровне средней по стране, он сможет рассчитывать на пенсионную выплату только 5,4 тыс. гривен.

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