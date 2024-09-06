Мошенники все чаще используют мобильных операторов в качестве маски для вымогания денег у украинцев. Они посылают сообщения через мессенджеры или соцсети, предлагая получение средств на счет или подключение дополнительных услуг. С помощью фишинговых ссылок в таких сообщениях мошенники получают доступ к личным финансовым данным жертв.

Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел МВД.

Там пояснили, что аферисты создают поддельный сайт мобильного оператора и обещают бонусы за регистрацию SIM-карты на паспорт. Размещают на сайте инструкции и фишинговые ссылки для Bank-ID. Просьба ввести конфиденциальные данные, такие как финансовая информация, для доступа к личному кабинету.

Чтобы защититься от мошенников, стоит:

Проверять информацию на официальных сайтах и ​​соцсетях мобильных операторов. Не переходить по подозрительным ссылкам.

"Если ваш аккаунт был взломан или вашими данными завладели мошенники, обратитесь к своему оператору и связи и банку. Сообщите о мошеннических действиях полиции", – предупредили в МВД.

Напомним, что ранее интернет-мошенники обманули украинца почти на 30 тыс. грн. Они позвонили по телефону под видом работника банка и заявили о необходимости пройти верификацию. Мужчина, доверившись незнакомцам, предоставил им реквизиты своей банковской карты.

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