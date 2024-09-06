В Украине потребители оплачивают не только стоимость водоснабжения, но и водоотвод. В июне некоторым абонентам пришлось столкнуться с повышением тарифов на воду.
В сентябре ожидается, что тарифы на водоснабжение не изменятся. Однако следует учитывать, что отдельные общины могут самостоятельно решить повысить цены на свои услуги.
В июне стоимость водоснабжения от ЧАО "Энергоресурсы" выросла до 53,39 гривны за кубометр. Повышение тарифов коснулось и других региональных поставщиков воды:
- Житомирводоканал: 32,77 гривны за кубометр;
- КП "Производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства города Ужгорода": 30,36 гривны;
- Днепроводоканал: 23,92 гривны;
- Черновцыводоканал: 23,86 гривны;
- КП "Водоканал" в городе Запорожье: 22,88 гривны;
- Харьковводоканал: 22,87 гривны;
- Киевводоканал: 21,42 гривны;
- Черкассыводоканал: 20,19 гривны;
- Львовводоканал: 20,04 гривны;
- КП "Ивано-Франковскводоэкотехпром": 17,45 гривны.
Стоимость водоотвода тоже возросла. Наиболее значительное повышение в июне зафиксировано в КП "Облводоканал", где тариф теперь составляет 41,30 гривны за кубометр.
Напомним, что цена на свет останется неизменной в сентябре для обычных потребителей и изменится после апреля 2025 года. Стоимость газа останется на уровне 7,96 гривны за кубометр, не меняясь для более 90% украинцев, пользующихся услугами "Нефтегаза".
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