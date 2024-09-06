В июне стоимость водоснабжения для некоторых абонентов выросла, в частности, Житомирводоканал, Днепроводоканал, Черновцыводоканал, Харьковводоканал и Киевводоканал.

В Украине потребители оплачивают не только стоимость водоснабжения, но и водоотвод. В июне некоторым абонентам пришлось столкнуться с повышением тарифов на воду.

В сентябре ожидается, что тарифы на водоснабжение не изменятся. Однако следует учитывать, что отдельные общины могут самостоятельно решить повысить цены на свои услуги.

В июне стоимость водоснабжения от ЧАО "Энергоресурсы" выросла до 53,39 гривны за кубометр. Повышение тарифов коснулось и других региональных поставщиков воды:

Житомирводоканал: 32,77 гривны за кубометр;

КП "Производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства города Ужгорода": 30,36 гривны;

Днепроводоканал: 23,92 гривны;

Черновцыводоканал: 23,86 гривны;

КП "Водоканал" в городе Запорожье: 22,88 гривны;

Харьковводоканал: 22,87 гривны;

Киевводоканал: 21,42 гривны;

Черкассыводоканал: 20,19 гривны;

Львовводоканал: 20,04 гривны;

КП "Ивано-Франковскводоэкотехпром": 17,45 гривны.

Стоимость водоотвода тоже возросла. Наиболее значительное повышение в июне зафиксировано в КП "Облводоканал", где тариф теперь составляет 41,30 гривны за кубометр.

Напомним, что цена на свет останется неизменной в сентябре для обычных потребителей и изменится после апреля 2025 года. Стоимость газа останется на уровне 7,96 гривны за кубометр, не меняясь для более 90% украинцев, пользующихся услугами "Нефтегаза".

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