В Украине растет спрос на дистанционную работу, где работодатели готовы платить более 25 тыс. грн, отыскивая специалистов в разных отраслях.

В Украине дистанционная работа становится все более популярной, а зарплаты для таких специалистов достигают более 25 тыс. грн.

По данным известного кадрового портала, в 2024 году украинские работодатели пересмотрели свои предложения по заработной плате, увеличив среднюю до 20,5 тыс. грн. Наибольший прирост наблюдается в сфере Управления персоналом, HR, где средняя зарплата выросла на 9% и достигла 25 тыс. грн.

Высокие зарплаты предлагают и в других отраслях дистанционных работников.

Менеджер по развитию бренд-имиджа

Международная автомобильная компания ищет менеджера по развитию бренд-имиджа (HR-брендинг) с зарплатой от 25 тыс. до 42 тыс. грн. Предлагается гибкий график, дистанционная работа по любой точке Украины и возможность заниматься несколькими проектами одновременно.

Инспектор службы безопасности

На должность инспектора службы безопасности предлагает зарплату от 25 тыс. грн. Работа дистанционна с полной занятостью. Предпочтение отдается людям с инвалидностью, ветеранам, пенсионерам с опытом работы от одного года. Основные обязанности включают в себя обеспечение выполнения политик и механизмов для защиты компании.

Преподаватель-методист в онлайн-школе английского языка

Также на дистанционную работу приглашают преподавателя-методиста для проведения пробных занятий в онлайн-школе английского с зарплатой до 40 тыс. грн. Предлагают официальное трудоустройство, удобный график 5/2, фиксированную ставку за урок и дополнительные бонусы. Основные обязанности – проведение пробных уроков продолжительностью 50-60 минут по готовым материалам.

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