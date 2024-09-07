Украинцы могут получить увеличенные платежки за электроэнергию осенью по ряду причин.

Украинцы могут получить повышенные счета за электроэнергию, которые могут быть вызваны несколькими факторами, включая неисправности в работе электросчетчика. Об этом сообщили в Прикарпаттяобленерго.

Чтобы выявить неполадки в работе электросчетчика, следует регулярно проверять его показатели. Если данные о потреблении электроэнергии фиксируются своевременно, любые неточности можно обнаружить быстро.

Причины сбоев в работе счетчика могут быть разными, включая механические повреждения или заводской брак, даже в новых устройствах.

Показатели счетчика следует подавать ежемесячно: за два дня до конца текущего месяца и до 3 числа следующего месяца.

Украинцы также могут переплачивать за электроэнергию по другим причинам. Например, если потребитель не предоставляет показатели своевременно, начисление производится по среднесуточному потреблению, что может привести к более высоким платежам.

При полном отсутствии оплаты возможно полное отключение электроснабжения.

Напомним, тариф на электроэнергию с 1 июня составляет 4,32 гривны за киловатт-час. Новый тариф для населения 4,32 грн. за кВт-ч покрывает исключительно себестоимость производства и передачи электроэнергии бытовым потребителям в Украине. Рыночная же стоимость одного киловатт-часа составляет более 7,5 грн.

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