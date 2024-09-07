На Днепропетровщине завершился суд над администратором Telegram-канала, незаконно присвоившим средства, которые собирались для военных. Собранные деньги были частично потрачены на личные нужды. Суд вынес приговор: пять лет условного заключения с конфискацией вещей, приобретенных на украденные средства. Об этом сообщается в Едином государственном реестре судебных решений.

В ходе следствия выяснилось, что жительница Марганца взяла на себя роль администратора Telegram-канала, посвященного сбору средств для военных. Владельца канала найти не удалось, а женщина утверждает, что получала инструкции только размещать объявления о сборе средств для ВСУ.

На ее личные счета поступило более 1,5 миллионов гривен, из которых она присвоила 603 тысячи. Эти средства были потрачены на еду, игрушки, брендированную одежду и другую ценную технику, а также на посещение ресторанов и кафе в Днепре.

Кроме того, 220 тысяч гривен женщина перечислила лицу из Запорожья, у которого нет связей с ВСУ или армией. Еще 73 тысячи были направлены другому гражданину, который также не имеет отношения к благотворительности или военным нуждам.

Никопольский горрайонный суд утвердил соглашение о признании вины, заключенное с обвиняемой женщиной. Судья назначил ей условный срок наказания в пять лет с испытательным сроком в два года. Кроме того, у женщины конфискуют iPhone, приобретенный на деньги с благотворительного собрания, а также запретят проводить какие-либо благотворительные акции.

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