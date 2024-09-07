В 2025 году выплаты для внутренне перемещенных лиц останутся на уровне 2-3 тысячи гривен, но планируется введение более универсальной базовой социальной помощи.

Министерство социальной политики Украины сообщило, что в 2025 году выплаты на проживание для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) продолжат предоставляться. Также планируется введение более универсальной базовой социальной помощи.

Об этом заявила министр социальной политики Оксана Жолнович в интервью "Укринформу". Она отметила, что внутренне перемещенные лица, вынужденно покинувшие свои дома, будут продолжать получать денежную помощь от государства, но одновременно будут разрабатываться новые, более универсальные виды поддержки.

Размер выплат для ВПЛ останется неизменным — 2 тысячи гривен на взрослого и 3 тысячи гривен на ребенка или человека с инвалидностью, хотя ранее правительство рассматривало возможность их пересмотра. Жолнович добавила, что общая сумма пособия для семьи может быть достаточно значительной.

"Теперь эти средства выплачиваются на домохозяйство. Например, для семьи из четырех человек сумма составляет 10 тысяч гривен: по 3 тысячи на каждого ребенка и по 2 тысячи на взрослого. Это уже достаточно существенная поддержка", - пояснила министр.

Выплаты для ВПЛ будут продолжать поступать в такие уязвимые категории населения, как:

люди пенсионного возраста;

люди с инвалидностью;

лица с низким уровнем дохода

Жолнович подчеркнула, что эти категории продолжат получать помощь в размере 2-3 тысяч гривен, параллельно с разработкой новых видов социальной поддержки.

Следовательно, в 2025 году размер выплат не будет пересматриваться.

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