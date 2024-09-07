В ходе обысков по месту жительства и работы подозреваемой были изъяты документация и черновые записи.

В Украине после проверок были обнаружены убытки в размере почти 3 миллионов гривен на закупки электроэнергии. Подозревается начальник отдела образования исполкома райсовета г. Кривого Рога. Об этом сообщили в пресс-службе Днепропетровской областной прокуратуры.

Криворожская центральная окружная прокуратура сообщила о подозрении начальнице отдела образования исполкома одного из районных советов Кривого Рога в служебной халатности, что привело к серьезным последствиям (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

Согласно следствию, отдел образования заключил договор с обществом на поставку электрической энергии для образовательных учреждений г. Кривого Рога.

Начальник отдела образования неоднократно вносила изменения в договор через дополнительные соглашения, в которых искусственно завышалась стоимость электроэнергии.

Не проверив рыночную цену электроэнергии, она подписала акты приемки-передачи, заверенные печатью, а отдел образования безосновательно перечислил средства обществу. В результате ее действий местному бюджету нанесен ущерб почти на 3 млн грн.

В ходе обысков по месту жительства и работы подозреваемой были изъяты документация и черновые записи.

Сейчас рассматривается вопрос об избрании меры пресечения и временном отстранении подозреваемой от занимаемой должности.

Досудебное расследование проводит следственное подразделение полиции №4 Криворожского районного управления полиции ГУНП в Днепропетровской области, а оперативное сопровождение осуществляет Управление СБУ в области.

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