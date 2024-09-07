В Украине некоторым гражданам предоставляется возможность бесплатно пользоваться жилищно-коммунальными услугами. Эксперты рассказали, кто сможет получить 100% скидку в 2024 году.

Согласно информации Пенсионного фонда Украины (ПФУ), эта льгота распространяется не только на коммунальные услуги, но и на приобретение твердого и жидкого горючего, а также сжиженного газа.

Скидка предоставляется пенсионерам, работавшим в определенных профессиях и продолжающим проживать в сельской местности после выхода на пенсию. К таким категориям относятся:

  • работники образовательных учреждений;
  • работники медицинской и фармацевтической сферы;
  • специалисты по защите растений;
  • работники музеев и библиотек;
  • работники культурных учреждений государственной и коммунальной формы собственности, а также образовательные учреждения в сфере культуры.

Чтобы получить 100% скидку, пенсионер должен отвечать следующим условиям:

  • Иметь не менее трех лет соответствующего стажа;
  • Среднемесячный доход семьи на одного человека в течение последних шести месяцев не должен превышать 4,2 тысяч гривен.

Льгота предоставляется на один год с момента подачи заявления и действует до конца года. Важно отметить, что льгота не распространяется на членов семьи льготника.

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Как подать заявление на получение скидки

Для оформления скидки необходимо подать заявление и необходимые документы в Пенсионный фонд Украины. К заявлению необходимо приложить:

  • документы, подтверждающие проживание в сельской местности;
  • Справка о праве на льготу соответствующего отдела образования, здравоохранения, культуры или райгосадминистрации на основе данных трудовой книжки.

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Подать документы можно несколькими способами:

  • лично посетив сервисные центры ПФУ или местные органы власти;
  • Отправив документы по почте в соответствующий орган Фонда;
  • Обратившись онлайн через портал е-услуг Пенсионного фонда;
  • Отправив документы через мобильное приложение "Пенсионный фонд";
  • Используя единый портал государственных услуг "Действие".