В Украине некоторым гражданам предоставляется возможность бесплатно пользоваться жилищно-коммунальными услугами. Эксперты рассказали, кто сможет получить 100% скидку в 2024 году.

Согласно информации Пенсионного фонда Украины (ПФУ), эта льгота распространяется не только на коммунальные услуги, но и на приобретение твердого и жидкого горючего, а также сжиженного газа.

Скидка предоставляется пенсионерам, работавшим в определенных профессиях и продолжающим проживать в сельской местности после выхода на пенсию. К таким категориям относятся:

работники образовательных учреждений;

работники медицинской и фармацевтической сферы;

специалисты по защите растений;

работники музеев и библиотек;

работники культурных учреждений государственной и коммунальной формы собственности, а также образовательные учреждения в сфере культуры.

Чтобы получить 100% скидку, пенсионер должен отвечать следующим условиям:

Иметь не менее трех лет соответствующего стажа;

Среднемесячный доход семьи на одного человека в течение последних шести месяцев не должен превышать 4,2 тысяч гривен.

Льгота предоставляется на один год с момента подачи заявления и действует до конца года. Важно отметить, что льгота не распространяется на членов семьи льготника.

Как подать заявление на получение скидки

Для оформления скидки необходимо подать заявление и необходимые документы в Пенсионный фонд Украины. К заявлению необходимо приложить:

документы, подтверждающие проживание в сельской местности;

Справка о праве на льготу соответствующего отдела образования, здравоохранения, культуры или райгосадминистрации на основе данных трудовой книжки.

Подать документы можно несколькими способами: