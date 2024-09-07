В Украине некоторым гражданам предоставляется возможность бесплатно пользоваться жилищно-коммунальными услугами. Эксперты рассказали, кто сможет получить 100% скидку в 2024 году.
Согласно информации Пенсионного фонда Украины (ПФУ), эта льгота распространяется не только на коммунальные услуги, но и на приобретение твердого и жидкого горючего, а также сжиженного газа.
Скидка предоставляется пенсионерам, работавшим в определенных профессиях и продолжающим проживать в сельской местности после выхода на пенсию. К таким категориям относятся:
- работники образовательных учреждений;
- работники медицинской и фармацевтической сферы;
- специалисты по защите растений;
- работники музеев и библиотек;
- работники культурных учреждений государственной и коммунальной формы собственности, а также образовательные учреждения в сфере культуры.
Чтобы получить 100% скидку, пенсионер должен отвечать следующим условиям:
- Иметь не менее трех лет соответствующего стажа;
- Среднемесячный доход семьи на одного человека в течение последних шести месяцев не должен превышать 4,2 тысяч гривен.
Льгота предоставляется на один год с момента подачи заявления и действует до конца года. Важно отметить, что льгота не распространяется на членов семьи льготника.
Как подать заявление на получение скидки
Для оформления скидки необходимо подать заявление и необходимые документы в Пенсионный фонд Украины. К заявлению необходимо приложить:
- документы, подтверждающие проживание в сельской местности;
- Справка о праве на льготу соответствующего отдела образования, здравоохранения, культуры или райгосадминистрации на основе данных трудовой книжки.
Подать документы можно несколькими способами:
- лично посетив сервисные центры ПФУ или местные органы власти;
- Отправив документы по почте в соответствующий орган Фонда;
- Обратившись онлайн через портал е-услуг Пенсионного фонда;
- Отправив документы через мобильное приложение "Пенсионный фонд";
- Используя единый портал государственных услуг "Действие".