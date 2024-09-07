Национальный банк Украины (НБУ) запустит в обращение памятную монету в честь еще одной выдающейся личности – Сергея Параджанова.

Национальный банк Украины выпустил новую памятную монету номиналом 5 гривен, посвященную режиссеру Сергею Параджанову, выдающемуся представителю украинского поэтического кино. Об этом сообщили в самом Нацбанке.

В НБУ отмечено, что: тираж новой монеты составляет до 7 500 штук и монета изготовлена ​​из серебра 925 пробы.

В этом году исполнилось 100 лет со дня рождения художника. В его честь Национальный банк с 4 сентября 2024 г. вводит в обращение памятную монету "Сергей Параджанов". Она продолжает серию "Выдающиеся личности Украины" и является символом непокоренности, творческой свободы и вечного поиска истины Сергеем Параджановым, наследие которого до сих пор живет в каждом кадре, в каждой сцене.

На аверсе монеты на фоне зеркального покрытия размещено стилизованное изображение разрезанного плода граната с видимыми его зернами. Этот образ символизирует "обнаженную душу маэстро, в которой большое место занимала Украина, где он некоторое время жил и работал".

На реверсе монеты изображен стилизованный портрет Сергея Параджанова и коллаж из фрагментов его творчества. Вверху над композицией размещены надписи: "Сергей Параджанов"; "100".

Купить памятную монету "Сергей Параджанов" можно будет с 10 сентября 2024 через интернет-магазин нумизматической продукции Национального банка Украины. Монеты также будут доступны в банках-дистрибьюторах: Укргазбанк; Таскомбанк; ПриватБанк; Сбербанк; ПУМБ.

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