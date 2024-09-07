В этот раз на своей странице в Instagram суперфиналистка "Мастер Шеф" Ольга Рябенко поделилась рецептом невероятно вкусной куриной печени с яблоками.
Чтобы приготовить вкусную и сочную печень с яблоками, "Мастер Шеф" Ольга Рябенко использует:
- печень куриная или индюшачья - 0,5 кг
- 100 г муки
- мускатный орех молотый – ¼ ч.л.
- соль и молотый перец – по вкусу
- коньяк – 2 ст.л.
- 2-3 яблока (зеленые твердые)
- лук синий – 2 шт.
- сахар (звезда "Мастер Шеф" советует добавлять коричневый) – 2 ст.л.
- 50 г сливочного масла
- немного растительного масла для жарки
Для панировки "Мастер Шеф" Ольга Рябенко в миске смешивает муку с молотым мускатным орехом, солью и перцем. Печень зачищаем от пленок, обваливаем в муке и обжариваем на разогретой сковороде с небольшим количеством растительного масла до румяности со всех сторон.
"Главное не пережарить. Печень должна оставаться розовой внутри", - подчеркнула звезда "Мастер Шеф".
После этого вливаем в сковороду коньяк и продолжаем готовить печень в течение двух минут.
Каждое яблоко разрезаем на восемь частей, а синий лук – на четыре. На отдельную сковороду выкладываем яблоки, лук, добавляем сахар, сливочное масло и доводим до карамельно золотистого цвета.
В конце добавляем карамелизированные яблоки с луком к печени, перемешиваем – и блюдо готово. Подавать его можно либо как самостоятельное блюдо, либо с любым гарниром, например, картофельным пюре.
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