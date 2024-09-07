В НБУ озвучили планы, будут ли вводить в Украине банкноту номиналом в 5 тысяч гривен.

В Украине пока не планируют выпускать банкноту номиналом 5000 гривен как эквивалент 100 долларов. Глава Национального банка пояснил, что есть несколько причин, обосновывающих это решение. Глава Нацбанка Андрей Пышный подтвердил, что НБУ также не намерен отказываться от мелких разменных монет.

Глава Нацбанка Андрей Пышный отмечает, что существующие номиналы банкнот соответствуют текущей ситуации, поэтому выпуск банкноты номиналом 5000 гривен пока не необходим.

Также в НБУ сообщили, что деноминацию мелких монет, то есть их изъятие из обращения, пока не планируется. Глава НБУ Андрей Пышный пояснил, что вопрос деноминации постоянно анализируется, но на данный момент решение об отказе от мелких монет не принято.

НБУ планирует ввести новые монеты, которые заменят копейки. Это может произойти в ближайшее время, если инициатива получит поддержку. Существует вероятность, что чеканка новых монет начнется в 2025 году.

С августа 2024 года Нацбанк также начал изъятие из оборота старых банкнот номиналом 500 гривен, выпущенных в 2003–2007 годах. Эти банкноты будут постепенно заменены на более современные.

Напомним также, что Национальный банк Украины выпустил новую памятную монету номиналом 5 гривен, посвященную режиссеру Сергею Параджанову, выдающемуся представителю украинского поэтического кино.

Купить памятную монету "Сергей Параджанов" можно будет с 10 сентября 2024 через интернет-магазин нумизматической продукции Национального банка Украины. Монеты также будут доступны в банках-дистрибьюторах: Укргазбанк; Таскомбанк; ПриватБанк; Сбербанк; ПУМБ.

Источник: LIGA.net

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