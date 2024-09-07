Приготовьте вкусную кабачковую икру по-одесски с особым вкусовым акцентом благодаря лимонному соку и нежной кремовой текстуре, которая станет идеальным дополнением к любому блюду.

Кабачковая икра по-одесски имеет свою особенность. Кроме традиционных ингредиентов – лука, помидоров и чеснока, для приготовления вкусной кабачковой икры понадобится болгарский и острый перец. Изысканность закуски придает небольшое количество лимонного сока.

Особенности рецепта

Чтобы приготовить вкусную кабачковую икру по-одесски, необходимо сначала обжечь болгарский перец, чтобы снять кожицу. Помидоры также нужно бланшировать – залить крутым кипятком, чтобы легче было их чистить. Этот процесс помогает достичь почти кремовой текстуры икры.

Популяризатор одесской кухни Савва Либкин предлагает семейный рецепт, по которому чтобы приготовить вкусную кабачковую икру, в конце процесса добавляется примерно 30 мл лимонного сока.

Икра отлично хранится в холодильнике и прекрасно дополняет любые блюда, что делает его идеальным для приготовления вкусной кабачковой икры.

Ингредиенты (на 7 порций):

Кабачки – 2 кг

Помидоры – 1 кг

Желтый перец – 200 г

Лук репчатый – 300 г

Чеснок – 100 г

Острый красный перец – 1 шт.

Лимонный сок – 30 мл

Масло растительное – 300 мл

Соль – по вкусу

Молотый душистый перец – по вкусу

Приготовление вкусной кабачковой икры по-одесски:

Подготовить овощи: Помидоры ошпарить крутым кипятком, снять кожицу, удалить семена и нарезать кубиками.

Кабачки помыть и порезать кубиками.

Лук и чеснок нарезать ломтиками.

Острый перец очистить от семян и также порезать ломтиками. Обжечь сладкий перец: Сладкий перец обжечь на огне, очистить от кожуры, удалить семена и плодоножки, порезать мякоть кубиками. Тушить овощи: Лук, чеснок и острый перец обжарить на 30 мл масла медленном огне в течение 15 минут до появления карамелизации.

Добавить кабачки, помидоры и болгарский перец. Тушить 10 минут, добавить лимонный сок и тушить еще 5 минут. Посолить и поперчить по вкусу.

Готовить на очень слабом огне 20 минут. Добавить оставшееся масло и выключить огонь. Отрегулировать вкус солью и перцем.

Так вы сможете приготовить вкусную кабачковую икру, которая станет отличным дополнением к любому блюду.

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