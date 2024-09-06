Узнайте секрет приготовления куриных котлет по-одесски от шеф-повара Саввы Либкина, который поделится своим любимым рецептом, проверенным еще с детства.

Популяризатор одесской кухни, ресторатор и шеф-повар Савва Либкин раскрыл секрет приготовления куриных котлет по-одесски, которые он ел в детстве благодаря маминому рецепту. Чтобы приготовить куриные котлеты по-одесски, вам понадобится 1 кг куриного филе и немного белого хлеба, который нужно замочить в молоке.

Советы от Саввы Либкина по приготовлению куриных котлет по-одесски:

Используйте большие домашние яйца и не поленитесь приготовить фарш своими руками. Вместо того чтобы отбивать фарш, как для обычных котлет, просто хорошо перемешайте его. Жарьте котлеты на смеси масла и сливочного масла для лучшего результата. Подавайте котлеты по-одесски без гарнира, по 6-7 штук на порцию.

Ингредиенты для куриных котлет по-одесски (на 5 порций):

Куриное филе – 1 кг

Яйца – 3 шт.

Укроп (веточка) – 100 г

Булочка – 200 г

Соль – по вкусу

Молоко 2,5% – 100 мл

Масло сливочное 73% – 70 г

Масло растительное – 50 мл

Как приготовить куриные котлеты по-Одесски:

Замочите хлеб: Срежьте корочку из булочки и замочите ее в молоке на 5 минут. Приготовьте фарш: Пропустите филе и замоченную булочку через мясорубку с мелкой решеткой. Добавьте яйца, хорошо перемешайте, затем добавьте соль и мелко нарезанный укроп. Снова тщательно перемешайте. Жарьте котлеты по-одесски: Используйте две столовые ложки, смоченные в холодной воде, чтобы сформовать котлеты из фарша. Жарьте на растительном масле по полторы-две минуты с каждой стороны до золотистой корочки.

Этот простой рецепт позволяет легко приготовить куриные котлеты по-одесски дома, придавая им тот же вкус и аромат, как в детстве. Не забывайте, что основная идея приготовления куриных котлет по-одесски – это тщательное перемешивание фарша и жарки на смеси сливочного масла.

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