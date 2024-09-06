Популяризатор одесской кухни, ресторатор и шеф-повар Савва Либкин раскрыл секрет приготовления куриных котлет по-одесски, которые он ел в детстве благодаря маминому рецепту. Чтобы приготовить куриные котлеты по-одесски, вам понадобится 1 кг куриного филе и немного белого хлеба, который нужно замочить в молоке.

Советы от Саввы Либкина по приготовлению куриных котлет по-одесски:

  1. Используйте большие домашние яйца и не поленитесь приготовить фарш своими руками.
  2. Вместо того чтобы отбивать фарш, как для обычных котлет, просто хорошо перемешайте его.
  3. Жарьте котлеты на смеси масла и сливочного масла для лучшего результата.
  4. Подавайте котлеты по-одесски без гарнира, по 6-7 штук на порцию.

котлеты

Ингредиенты для куриных котлет по-одесски (на 5 порций):

  • Куриное филе – 1 кг
  • Яйца – 3 шт.
  • Укроп (веточка) – 100 г
  • Булочка – 200 г
  • Соль – по вкусу
  • Молоко 2,5% – 100 мл
  • Масло сливочное 73% – 70 г
  • Масло растительное – 50 мл

котлеты

Как приготовить куриные котлеты по-Одесски:

  1. Замочите хлеб: Срежьте корочку из булочки и замочите ее в молоке на 5 минут.
  2. Приготовьте фарш: Пропустите филе и замоченную булочку через мясорубку с мелкой решеткой. Добавьте яйца, хорошо перемешайте, затем добавьте соль и мелко нарезанный укроп. Снова тщательно перемешайте.
  3. Жарьте котлеты по-одесски: Используйте две столовые ложки, смоченные в холодной воде, чтобы сформовать котлеты из фарша. Жарьте на растительном масле по полторы-две минуты с каждой стороны до золотистой корочки.

Этот простой рецепт позволяет легко приготовить куриные котлеты по-одесски дома, придавая им тот же вкус и аромат, как в детстве. Не забывайте, что основная идея приготовления куриных котлет по-одесски – это тщательное перемешивание фарша и жарки на смеси сливочного масла.

Читайте также:

Это вкуснее окрошки: звезда "Мастер Шеф" дала простой рецепт холодного супа

Идеальное сочетание: рецепт оригинального салата с морковью по-корейски и грибами

Готовьте с разными начинками: простой рецепт галеты от победительницы "Мастер Шеф" Глинской