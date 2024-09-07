Пенсии некоторых украинцев увеличатся благодаря прибавке от Всемирной продовольственной программы ООН.

Эта надбавка будет предоставлена ​​пенсионерам, проживающим в зонах активных или потенциальных боевых действий, при условии, что их пенсия меньше 3 250 гривен. Об этом сообщили в Минсоцполитики.

Чтобы получить эту надбавку, пенсионеры должны соответствовать еще одному условию: с 1 марта 2023 года у них не было международной денежной помощи или выплат для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

Размер надбавки определяется индивидуально и рассчитывается как разница между 3250 гривнами и суммой пенсии лица. Например, если пенсия составляет 2800 гривен, то надбавка будет рассчитана как 3250 - 2800 = 450 гривен.

Прибавка начисляется автоматически на основе данных из реестров, поэтому пенсионерам не нужно самостоятельно обращаться в соответствующие органы. Программа от ООН будет действовать, по меньшей мере, до конца 2024 года.

Напомним, что с 1 января 2025 года в Украине вступят в силу усиленные пенсионные правила в соответствии с изменениями, принятыми в 2017 году. Это приведет к тому, что еще больше украинцев не сможет выходить на пенсию в 60 лет в запланированные сроки.

Увеличатся также требования по выходу на пенсию в 63 года. Пока нужно иметь 21 год стажа, но со следующего года это требование возрастет до 22 лет. В 2026 году потребуется 23 года стажа, в 2027 году – 24 года, а с 2028 года – 25 лет стажа для достижения пенсионного возраста в 63 года.

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