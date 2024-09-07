Энергетический эксперт Виктор Куртев прогнозирует завершение графиков отключений электроэнергии в Украине максимум через две недели, несмотря на возможные новые атаки.

Отечественная энергетика располагает положительными новостями для потребителей. Известный эксперт Виктор Куртев , специализирующийся на энергетических вопросах, озвучил оптимистический прогноз по графикам отключений электроэнергии.

По словам Куртева, "оптимистический сценарий предполагает, что графики отключений могут исчезнуть уже на этой неделе". Несмотря на то, что текущие недели могут быть несколько тяжелее, он уверен, что максимум через две недели ситуация стабилизируется и графики отключений прекратятся. Однако он отметил, что это зависит от возможных новых атак.

Эксперт подчеркнул, что сетевые объекты быстрее восстанавливаются после повреждений благодаря опыту, приобретенному после первых атак. «Мы научились, как эффективно восстанавливать энергетические объекты, и достаточный запас ремонтного оборудования, включая линии, трансформаторы и выключатели», — отметил Куртев.

Он также добавил, что «не нужно преувеличивать последствия» нынешних затруднений. В ближайшие десять дней население может столкнуться с одной или двумя очередями отключений, а в отдельные вечера - с тремя очередями из шести. Однако он уверяет, что максимальный срок для преодоления этих проблем не превысит двух недель.

Относительно восстановительной способности энергообъектов, Куртев заверил, что пороговая точка уже пройдена, и в дальнейшем восстановление будет проходить еще быстрее. "Мы уверены, что с каждым днем ​​ситуация будет улучшаться", - резюмировал он.

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