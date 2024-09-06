Нежный и такой вкусный сорбет из персика сделать можно за несколько минут, главное правильно заранее подготовиться, о чем в Инстаграм рассказывает food-стилист и эксперт по кулинарии my_happyfood.
На 4-6 порций:
Ингредиенты:
- 1 стакан игристого вина
- 500 мл воды
- Цедра 1 лимона
- 1-1,5 стакана сахара (в зависимости от сладости персиков)
- 5-6 персиков (очищенных от кожуры)
- Несколько веточек тимьяна, базилика или мяты
Приготовление:
В сотейник поместите сахар, цедру лимона, влейте вино и воду. Поставьте на огонь и доведите до кипения, помешивая, пока сахар полностью не растворится. Снимите с огня, добавьте тимьян или другую пряную траву, и дайте смеси полностью остыть.
Персики измельчите в блендере, чтобы получилось мягкое пюре. Смешайте его с охлажденным сиропом и поместите в холодильник на 2-3 часа.
Сохраните оставшийся сироп, а остальное смешайте с персиковым пюре. Переложите смесь в морозильник, пока она не станет твердой. Затем переложите замороженный сорбет в чашу блендера, влейте отложенный сироп и взбивайте до получения полностью мягкой, воздушной смеси.
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