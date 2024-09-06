Такой персиковый десерт подходит к праздничному столу для любителей не просто сладких, но и простых рецептов.

Нежный и такой вкусный сорбет из персика сделать можно за несколько минут, главное правильно заранее подготовиться, о чем в Инстаграм рассказывает food-стилист и эксперт по кулинарии my_happyfood.

На 4-6 порций:

Ингредиенты:

1 стакан игристого вина

500 мл воды

Цедра 1 лимона

1-1,5 стакана сахара (в зависимости от сладости персиков)

5-6 персиков (очищенных от кожуры)

Несколько веточек тимьяна, базилика или мяты

Приготовление:

В сотейник поместите сахар, цедру лимона, влейте вино и воду. Поставьте на огонь и доведите до кипения, помешивая, пока сахар полностью не растворится. Снимите с огня, добавьте тимьян или другую пряную траву, и дайте смеси полностью остыть.

Персики измельчите в блендере, чтобы получилось мягкое пюре. Смешайте его с охлажденным сиропом и поместите в холодильник на 2-3 часа.

Сохраните оставшийся сироп, а остальное смешайте с персиковым пюре. Переложите смесь в морозильник, пока она не станет твердой. Затем переложите замороженный сорбет в чашу блендера, влейте отложенный сироп и взбивайте до получения полностью мягкой, воздушной смеси.

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