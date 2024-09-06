Всегда есть человек, который, казалось бы, находится в постоянном состоянии «почти».

Эти знаки Зодиака подразумевали это, так же как ваш гороскоп подразумевает действия, которые вам следует предпринять.

Итак, начнем, какие знаки зодиака наиболее пассивно-агрессивны и что астрология может нам о них рассказать?

1. РЫБЫ (19 февраля - 20 марта)

Эти ребята на 100 процентов не хотят конфронтации, и если вы даже попытаетесь, они обрушат на вас всю тяжесть своего слезливого мученичества. Они будут дуться, хмуриться и требовать все внимание в комнате, и если вы наконец дадите им то, что они хотят (внимание), они отвернутся и прошепчут:

«Все в порядке». Никогда не спрашивайте у угрюмых Рыб, что не так, если только вы не настроены серьезно и не хотите получить честный ответ.

Наихудшей тратой сеанса групповой терапии был бы круг, полный мучеников-Рыб, которые все блаженно страдают, объясняя, что «все хорошо».

2. БЛИЗНЕЦЫ (21 мая - 20 июня)

Хотя эти люди не страдающие святые, как Рыбы, их нерешительность сама по себе может заставить вас захотеть задушить их насмерть, просто чтобы заставить их придерживаться плана.

Близнецы не хотят сражаться , но они также не хотят брать на себя обязательства, так что вы получите милую песенку и танец каждый раз, когда дело дойдет до того, чтобы заставить их принять решение.

«Да, это звучит хорошо», — вот что скажут вам Близнецы, когда вы спросите их, хотят ли они пойти куда-нибудь с вами. Не «Да!», а «Хм, мне нравится это место».

Если вы приверженец времени и расписания, бегите — не уходите — от своего друга-Близнеца, поскольку пассивно-агрессивное поведение — это то, что заставляет их тикать.

3. ВЕСЫ (23 сентября - 22 октября)

Ого, вы можете вырвать себе все волосы, пытаясь понять, что пытается сказать вам ваш друг или приятель Весы . Эти люди настолько увлекаются балансом и эффективностью, что они редко, если вообще когда-либо, связывают себя с цельным предложением с цельными эмоциями.

Они по-настоящему любящие люди , и никто не станет лучшим другом, чем ваш приятель Весы, но, черт возьми, когда дело доходит до окончательных утверждений, не обращайте на них внимания. Кроме того, они не хотят задевать чувства людей, поэтому это ограничивает их общение, иногда.

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