Эти знаки зодиака доставят вам серьезные неприятности и заставят вас пересмотреть свой выбор друзей.

Итак, читайте дальше и узнайте, женщины с каким знаком зодиака принесут вам НЕПРИЯТНОСТИ.

Ищете немного риска в своей жизни? Возможно, наткнетесь на некоторые из этих знаков, чтобы провести ночь в городе.

Если вы вполне довольны своей счастливой, безопасной жизнью, то держитесь подальше.

Какие знаки Зодиака доставят вам неприятности:

1. Рак (21 июня - 22 июля)

Если ей в голову приходит какая-то интригующая идея, она уже планирует, как она будет реализована.

Она очень изобретательна и придумает самый безумный сценарий и попросит ВАС попробовать его с ней. Не забудьте аптечку!

Ее эмоции правят балом, поэтому, когда вы соберетесь с мыслями, чтобы справиться с задачей, ее эмоции возьмут бразды правления в свои руки. Ее неспособность мыслить логически приведет вас к КРУПНЫМ неприятностям.

Объедините ее капризность и упрямство, и вы получите рецепт КАТАСТРОФЫ.

Страсть Рака может показаться вдохновляющей, но она привяжет вас к пню, потому что она действительно страстно относится к спасению деревьев. Берегитесь ее, потому что она убедит вас в чем угодно ради собственной выгоды.

2. Лев (23 июля - 22 августа)

У Львов большой рот, и она использует его, чтобы высказывать свое мнение! Работающая девушка! НО она может заставить других столкнуться с серьезными проблемами с помощью своей уверенности.

Она также очень выразительна. Одной ее мимики будет достаточно, чтобы выносить, так что не рассчитывайте на то, что она сохранит самообладание в стрессовых ситуациях.

3. Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Будучи водным знаком, Скорпион может сохранять спокойствие и хладнокровие, при этом избегая многих неприятностей.

Но ты НЕ МОЖЕШЬ позволить ей быть бунтаркой, а тебе - подручным. Потому что она доставит тебе неприятности.

Она — королева тьмы и секретности. Она может успешно хранить секреты, а вы, с другой стороны, будете болтать и попадете в неприятности.

Она также чрезвычайно честна. Вы думаете взять ее на важную художественную выставку? Ну, НЕ СТОИТ.

Если Скорпион посчитает, что разрисованная пальцами каша выглядит ужасно, она даст об этом знать всем в комнате.

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