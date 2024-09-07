В этот раз food-стилист и эксперт по кулинарии my_happyfood поделился вкусным и простым рецептом домашнего ликера из арбуза, который станет отличным дижестивом или аперитивом в составе коктейля.
Ингредиенты:
- 1 л качественной водки
- 1,5 кг мякоти арбуза
- 800 г сахара
- 400 мл воды
- Цедра 1 лимона
- 1 ч. л. ванильного сахара
Приготовление:
Нарежьте арбуз на небольшие кусочки и поместите в чистую банку. Добавьте цедру лимона и ванильный сахар. Залейте водкой, плотно закройте и настаивайте в темном месте в течение 7-10 дней, ежедневно встряхивая банку.
По прошествии недели, пробейте арбуз с водкой в блендере до однородной массы и процедите через несколько слоев марли.
Приготовьте сироп, сварив сахар с водой до полного растворения сахара. Остудите.
Смешайте арбузную водку с сиропом и разлейте по бутылкам.
Храните ликер в холодильнике. Подавайте охлажденным в рюмочках как дижестив или используйте в коктейлях, например, в апероль-шприц.
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