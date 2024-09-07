Приготовить дополнение к любому сладкому коктейлю можно за неделю, а вкус точно запомнится каждому, напомнив о жарком лете.

В этот раз food-стилист и эксперт по кулинарии my_happyfood поделился вкусным и простым рецептом домашнего ликера из арбуза, который станет отличным дижестивом или аперитивом в составе коктейля.

Ингредиенты:

1 л качественной водки

1,5 кг мякоти арбуза

800 г сахара

400 мл воды

Цедра 1 лимона

1 ч. л. ванильного сахара

Приготовление:

Нарежьте арбуз на небольшие кусочки и поместите в чистую банку. Добавьте цедру лимона и ванильный сахар. Залейте водкой, плотно закройте и настаивайте в темном месте в течение 7-10 дней, ежедневно встряхивая банку.

По прошествии недели, пробейте арбуз с водкой в блендере до однородной массы и процедите через несколько слоев марли.

Приготовьте сироп, сварив сахар с водой до полного растворения сахара. Остудите.

Смешайте арбузную водку с сиропом и разлейте по бутылкам.

Храните ликер в холодильнике. Подавайте охлажденным в рюмочках как дижестив или используйте в коктейлях, например, в апероль-шприц.

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