У себя в Instagram победительница "Зважені та щасливі", диетолог Юлия Науменко рассказала, как приготовить два варианта полезного и вкусного "Наполеона".
Удобно приготовить такой десерт сразу на два дня с разными вкусами: один с арахисом, а второй – с ягодами.
Для приготовления диетического "Наполеона" победительница "Зважені та щасливі" берет:
- лаваш - 40 г
- молоко - 200 г
- яичные желтки – 2 шт.
- крахмал кукурузный – 10 г
- мед - 2 ч.л.
- ягоды (любые) – 50 г
- орехи (любые) – 20 г
- арахисовая паста - 20 г
Сначала звезда "Зважені та щасливі" Юлия Науменко готовит заварной крем. Для этого в сотейнике смешиваем молоко с кукурузным крахмалом, яичными желтками и медом, на медленном огне прогреваем смесь примерно 5 минут, помешивая. Когда крем начнет загущаться, снимаем его с плиты и оставляем охлаждаться.
Готовый крем звезда "Зважені та щасливі" разделяет на две части и половину смешивает с арахисовой пастой.
Лаваш звезда "Зважені та щасливі" нарезает мелкими кусочками и подсушивает его на сухой сковороде. Подсушенный лаваш либо дополнительно измельчаем ножом, либо перебиваем блендером. Лаваш также делим на две равные части.
Теперь собираем десерты в двух стаканах. В один стакан выкладываем немного лаваша, крем без арахисовой пасты и ягоды, повторяем эти слои так, чтобы сверху был крем, посыпаем орешками и отправляем в холодильник на несколько часов или на ночь.
Во втором стакане слоями выкладываем лаваш и крем с арахисовой пастой, сверху также посыпаем орешками и для пропитки ставим десерт в холодильник.
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