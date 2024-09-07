Вместо традиционного торта "Наполеон" звезда проекта "Зважені та щасливі" Юлия Науменко советует приготовить порционные десерты, которые не навредят фигуре.

У себя в Instagram победительница "Зважені та щасливі", диетолог Юлия Науменко рассказала, как приготовить два варианта полезного и вкусного "Наполеона".

Удобно приготовить такой десерт сразу на два дня с разными вкусами: один с арахисом, а второй – с ягодами.

Для приготовления диетического "Наполеона" победительница "Зважені та щасливі" берет:

лаваш - 40 г

молоко - 200 г

яичные желтки – 2 шт.

крахмал кукурузный – 10 г

мед - 2 ч.л.

ягоды (любые) – 50 г

орехи (любые) – 20 г

арахисовая паста - 20 г

Сначала звезда "Зважені та щасливі" Юлия Науменко готовит заварной крем. Для этого в сотейнике смешиваем молоко с кукурузным крахмалом, яичными желтками и медом, на медленном огне прогреваем смесь примерно 5 минут, помешивая. Когда крем начнет загущаться, снимаем его с плиты и оставляем охлаждаться.

Готовый крем звезда "Зважені та щасливі" разделяет на две части и половину смешивает с арахисовой пастой.

Лаваш звезда "Зважені та щасливі" нарезает мелкими кусочками и подсушивает его на сухой сковороде. Подсушенный лаваш либо дополнительно измельчаем ножом, либо перебиваем блендером. Лаваш также делим на две равные части.

Теперь собираем десерты в двух стаканах. В один стакан выкладываем немного лаваша, крем без арахисовой пасты и ягоды, повторяем эти слои так, чтобы сверху был крем, посыпаем орешками и отправляем в холодильник на несколько часов или на ночь.

Во втором стакане слоями выкладываем лаваш и крем с арахисовой пастой, сверху также посыпаем орешками и для пропитки ставим десерт в холодильник.

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