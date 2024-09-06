Приготовить данную закуску можно и без мяса, от этого вкус совсем не испортится, считает автор кулинарного блога.

В этот раз food-стилист и эксперт по кулинарии my_happyfood предложил приготовить "кебаб" в индийском стиле, который станет отличным блюдом вместе с салатом и сочными овощами.

Ингредиенты:

500 г картофеля (отварить, очистить, размять)

1 небольшая красная луковица (измельчить)

1-2 чили (измельчить)

Пучок кинзы (нарезать)

2 зубчика чеснока (измельчить)

1 ч. л. порошка чили (по вкусу)

½ ч. л. молотого кумина

½ ч. л. молотого кориандра

½ ч. л. чаат масала

1 ч. л. черного кумина

½ ч. л. порошка зеленого манго (по желанию)

Соль и перец по вкусу

½ стакана панировочных сухарей

¼ стакана нутовой муки

Масло для жарки

Приготовление:

Прогрейте кумин и кориандр на среднем огне. В сковороде на 1 ст. л. растительного масла обжарьте лук до мягкости.

В миске смешайте размятый картофель со всеми пряностями, добавьте измельченные лук, чили, чеснок, кинзу, панировочные сухари и нутовую муку. Хорошо вымесите в течение 4-5 минут. Накройте миску и отправьте в холодильник на 30 минут.

Сформируйте из картофельного фарша "кебабы" (для удобства можно использовать палочки для еды: распределите шарики фарша по палочкам и затем аккуратно снимите их).

Разогрейте масло на среднем огне и обжаривайте кебабы со всех сторон. Подавайте горячими с салатом из свежих овощей и вашими любимыми соусами.

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