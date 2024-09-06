В этот раз food-стилист и эксперт по кулинарии my_happyfood предложил приготовить "кебаб" в индийском стиле, который станет отличным блюдом вместе с салатом и сочными овощами.
Ингредиенты:
- 500 г картофеля (отварить, очистить, размять)
- 1 небольшая красная луковица (измельчить)
- 1-2 чили (измельчить)
- Пучок кинзы (нарезать)
- 2 зубчика чеснока (измельчить)
- 1 ч. л. порошка чили (по вкусу)
- ½ ч. л. молотого кумина
- ½ ч. л. молотого кориандра
- ½ ч. л. чаат масала
- 1 ч. л. черного кумина
- ½ ч. л. порошка зеленого манго (по желанию)
- Соль и перец по вкусу
- ½ стакана панировочных сухарей
- ¼ стакана нутовой муки
- Масло для жарки
Приготовление:
Прогрейте кумин и кориандр на среднем огне. В сковороде на 1 ст. л. растительного масла обжарьте лук до мягкости.
В миске смешайте размятый картофель со всеми пряностями, добавьте измельченные лук, чили, чеснок, кинзу, панировочные сухари и нутовую муку. Хорошо вымесите в течение 4-5 минут. Накройте миску и отправьте в холодильник на 30 минут.
Сформируйте из картофельного фарша "кебабы" (для удобства можно использовать палочки для еды: распределите шарики фарша по палочкам и затем аккуратно снимите их).
Разогрейте масло на среднем огне и обжаривайте кебабы со всех сторон. Подавайте горячими с салатом из свежих овощей и вашими любимыми соусами.
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