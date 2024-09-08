Тыква – один из главных кулинарных символов осени, поэтому время экспериментировать и приготовить вместо обычных тоненьких блинов кое-что оригинальное.

Тыквенные блины получаются такими же тоненькими и нежными, как классические, но имеют очень тонкий вкус, аромат, а также невероятный насыщенный цвет.

Рецептом поделилась фудблогерка Юлия Сенич. Чтобы приготовить тыквенное тесто для блинов, нам понадобятся следующие ингредиенты:

молоко - 500 г

яйца – 3 шт.

тыквенное пюре – 150-200 г (тыкву запекаем и перебиваем блендером до состояния пюре)

сахар – 2 ст.л.

мука – 220 г

растительное масло без запаха – 2-3 ст.л.

ванильный сахар – по желанию

соль - щепотка

Этого количества ингредиентов хватит на 12-15 блинов. Кроме того, для жарки нам понадобится кусочек сала или немножечко сливочного масла.

Ранее судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Владимир Ярославский показал, как приготовить идеальное тыквенное пюре – рецепт здесь.

Для теста сперва венчиком смешиваем яйца с сахаром и солью. Следом добавляем тыквенное пюре, просеянную муку и перемешиваем.

После этого вливаем чуть теплое молоко и вымешиваем тесто до однородности. Последними добавляем растительное масло и ванильный сахар, перемешиваем еще раз тесто и даем ему отдохнуть 15 минут.

Жарим блины на хорошо разогретой сковороде, смазанной салом или сливочным маслом, на среднем огне ориентировочно от трех до пяти минут с каждой стороны.

Подавать тыквенные блины блогерка советует с медом или шоколадно-ореховой пастой.

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