Тыквенные блины получаются такими же тоненькими и нежными, как классические, но имеют очень тонкий вкус, аромат, а также невероятный насыщенный цвет.
Рецептом поделилась фудблогерка Юлия Сенич. Чтобы приготовить тыквенное тесто для блинов, нам понадобятся следующие ингредиенты:
- молоко - 500 г
- яйца – 3 шт.
- тыквенное пюре – 150-200 г (тыкву запекаем и перебиваем блендером до состояния пюре)
- сахар – 2 ст.л.
- мука – 220 г
- растительное масло без запаха – 2-3 ст.л.
- ванильный сахар – по желанию
- соль - щепотка
Этого количества ингредиентов хватит на 12-15 блинов. Кроме того, для жарки нам понадобится кусочек сала или немножечко сливочного масла.
Ранее судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Владимир Ярославский показал, как приготовить идеальное тыквенное пюре – рецепт здесь.
Для теста сперва венчиком смешиваем яйца с сахаром и солью. Следом добавляем тыквенное пюре, просеянную муку и перемешиваем.
После этого вливаем чуть теплое молоко и вымешиваем тесто до однородности. Последними добавляем растительное масло и ванильный сахар, перемешиваем еще раз тесто и даем ему отдохнуть 15 минут.
Жарим блины на хорошо разогретой сковороде, смазанной салом или сливочным маслом, на среднем огне ориентировочно от трех до пяти минут с каждой стороны.
Подавать тыквенные блины блогерка советует с медом или шоколадно-ореховой пастой.
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