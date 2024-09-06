Из творога можно готовить не только сырники или запеканку, но и много других десертов, и звезда "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк поделилась интересным рецептом.

Участница кулинарного шоу "Мастер Шеф - 12" Мирослава Пекарюк показала, как из творога и малины приготовить быстрый, вкусный и прохладный десерт.

Этот десерт сохраняет максимум пользы и вкуса, ведь продукты не подвергаются термической обработке.

Для приготовления творожно-малинового десерта звезда "Мастер Шеф" взяла следующие ингредиенты:

творог – 250 г

малина - 200 г

семена чиа – 1 ч.л.

йогурт белый – 100 г

мед – 1 ст.л.

желатин – 15 г

молоко (звезда "Мастер Шеф" использовала миндальное) - 100 г

Сначала "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк заливает желатин холодным миндальным молоком, размешивает и оставляет набухать.

Тем временем творог перебиваем блендером до идеально нежной консистенции. Добавляем семена чиа, малину и еще немного перебиваем творожную массу блендером. К творожной массе звезда "Мастер Шеф" добавляет белый йогурт, мед и снова хорошо все перемешивает.

Когда желатин набухнет, разогреваем его в микроволновке ориентировочно до 65 градусов. "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк отметила, что желательно делать это импульсами, чтобы не перегреть желатин.

Теплую желатиновую массу добавляем к творожной и аккуратно перемешиваем все до однородности. Готовый творожно-малиновый десерт разливаем в удобные формочки или креманки и отправляем в холодильник до застывания.

Сверху украшаем десерт свежими ягодами малины – и можно наслаждаться.

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