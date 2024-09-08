Пока не закончился сезон вкусных огурцов, бессменный судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво советует украинцам приготовить такой супервкусный и хрустящий салат.
В этот раз на своей странице в Instagram "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво дал рецепт быстрой закуски из огурцов в азиатском стиле, которая очень просто готовится.
Для приготовления пикантного огуречного салата "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво берет следующие ингредиенты:
- 5 огурцов среднего размера
- 1 ч.л. мелко нарезанного перца чили (или чили хлопья)
- 2 ст.л растительного масла (лучше всего подойдет кунжутное)
- 2 ст.л. соевого соуса
- 1 ст.л. уксуса (рисового)
- 1 ст.л. обжаренного кунжтута
- 1 зубчик чеснока
Огурцы Мастер Шеф Эктор Хименес-Браво нарезает небольшими кусочками, а чеснок – мелко.
В пакете-слайдере шеф-повар смешивает огурцы с чесноком, заправляет ароматным кунжутным маслом, рисовым уксусом, соевым соусом, добавляет жареный кунжут, а также свежий или сушеный перец чили. "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво отметил, что по вкусу можно добавлять больше соевого соуса и уксуса.
Хорошо все перемешиваем, выкладываем в миску – и наш огуречный салат готов. Не нужно ждать, чтобы он промариновался, он сразу получается невероятно вкусным и хрустящим.
В комментариях к видео с рецептом огуречной закуски от судьи "Мастер Шеф" Хименеса-Браво подписчики отметили, что еще вкуснее салат будет, если огурцы побить.
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