В последнее время в Украине очень популярными стали салаты из огурца в азиатском стиле, и судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво также поделился своим рецептом.

Пока не закончился сезон вкусных огурцов, бессменный судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво советует украинцам приготовить такой супервкусный и хрустящий салат.

В этот раз на своей странице в Instagram "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво дал рецепт быстрой закуски из огурцов в азиатском стиле, которая очень просто готовится.

Для приготовления пикантного огуречного салата "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво берет следующие ингредиенты:

5 огурцов среднего размера

1 ч.л. мелко нарезанного перца чили (или чили хлопья)

2 ст.л растительного масла (лучше всего подойдет кунжутное)

2 ст.л. соевого соуса

1 ст.л. уксуса (рисового)

1 ст.л. обжаренного кунжтута

1 зубчик чеснока

Огурцы Мастер Шеф Эктор Хименес-Браво нарезает небольшими кусочками, а чеснок – мелко.

В пакете-слайдере шеф-повар смешивает огурцы с чесноком, заправляет ароматным кунжутным маслом, рисовым уксусом, соевым соусом, добавляет жареный кунжут, а также свежий или сушеный перец чили. "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво отметил, что по вкусу можно добавлять больше соевого соуса и уксуса.

Хорошо все перемешиваем, выкладываем в миску – и наш огуречный салат готов. Не нужно ждать, чтобы он промариновался, он сразу получается невероятно вкусным и хрустящим.

В комментариях к видео с рецептом огуречной закуски от судьи "Мастер Шеф" Хименеса-Браво подписчики отметили, что еще вкуснее салат будет, если огурцы побить.

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