Этой осенью украинцы могут ожидать повышения расходов на электроэнергию и воду, несмотря на запрет на повышение тарифов на ЖКУ.

Осенью 2024 года, несмотря на запрет на повышение тарифов на основные жилищно-коммунальные услуги, украинцы получат большие платежи. Некоторые из них столкнутся с повышением затрат на электроэнергию, другие – на воду.

Politeka рассказывает о том, где и почему вырастет стоимость услуг.

Электроэнергия

Несмотря на то, что правительство установило новый годовой тариф на электрическую энергию для населения на уровне 4,32 грн/кВт-ч (с 2,64 грн/кВт-ч), некоторые украинцы могут заплатить гораздо больше этой осенью. Это касается тех, кто пользуется зарядными системами типа "экофлоу". Стоимость такого электричества может достигать 14-15 грн/кВт-ч, а электроэнергия от генераторов будет еще дороже – около 20 грн/кВт-ч. Кроме того, владельцы генераторов будут тратить деньги на горючее и, в случае поломок, на ремонт оборудования.

Цены на газ

Стоимость природного газа осенью останется на текущем уровне для клиентов ГК "Нафтогаз Украины" - 7,96 грн/куб. м и эта цена будет фиксирована до мая 2025 года. Во время военного положения действует мораторий на повышение цены на газ. Однако, по оценкам Национального банка, стоимость голубого горючего может вырасти в будущем. Остальные поставщики могут предложить цену на газ от 7,7 до 9,9 грн/куб. м.

Цены на водоснабжение

Стоимость водоснабжения и водоотвода в крупных городах осенью останется стабильной. Однако в небольших городах, где местные власти имеют право самостоятельно устанавливать тарифы, могут быть повышены. К примеру, в некоторых городах Киевской области цены на воду вырастут. В Белогородской территориальной общине стоимость централизованного водоснабжения поднимется на 15%, а водоотвод на 47%.

Источник: novyny.live

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