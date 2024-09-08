Мы рассмотрим, как подкормить капусту крахмалом. Хотя этот метод можно применять в течение всего сезона, подкормка капусты крахмалом будет особенно эффективна на финальном этапе перед уборкой урожая.

Огородники поделились опытом, как подкормить капусту крахмалом. Отметим, что лучше использовать не чистый крахмал, а картофельную очистку. Они содержат много крахмала, глюкозы, органических кислот и полезных микроэлементов, в частности калия. Такая подкормка капусты крахмалом придает растениям энергию для формирования кочанов, способствует активному плодоношению и формированию крупных и здоровых головок капусты.

Чтобы подкормить капусту крахмалом, нужно приготовить удобрение. Для этого тщательно промойте картофельную очистку в теплой воде, чтобы удалить грязь, а затем высушите их бумажными полотенцами. Это позволит сберечь минеральные вещества и другие полезные элементы.

Далее, для подкормки капусты крахмалом, залейте килограмм картофельных очищений ведром воды и настаивайте в течение 3-4 дней. Полученным раствором проливайте каждый кочан капусты, по одному литру на растение, в августе. Эта подкормка стимулирует развитие плода, обеспечивает его калием и улучшает структуру почвы.

Картофельную очистку также можно использовать при высадке рассады капусты. Чтобы подкормить капусту крахмалом при высадке, замочите очистку в воде, разомните до кашеобразного состояния и положите по две столовые ложки этой массы в каждую лунку. Сверху насыпьте слой почвы, затем снова кашу и еще раз землю. После этого высаживайте рассаду капусты и присыпайте землей. Такая подкормка также будет полезна для развития растений.

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