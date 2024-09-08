Чтобы болгарский перец на грядке радовал вас обильным урожаем, важно правильно подкармливать растения. Мы расскажем, как подкормить перец сахаром для достижения наилучших результатов.

Подкормить перец сахаром в конце августа и начале сентября очень полезно. Этот совет нам дал сосед несколько лет назад, и с тех пор мы ежегодно подкармливаем перец сахаром, чтобы обеспечить растениям необходимую энергию на стадии рассады и поддержать их в конце плодоношения.

Подкормка перцев сахаром отличается своей эффективностью благодаря глюкозе, содержащейся в сахаре. Глюкоза помогает улучшить рост растений, способствует интенсивному формированию плодов, поддерживает зелень и повышает иммунитет растений. После того как вы подпитаете перец сахаром, растения лучше справляются с фитофторозом и другими осенними болезнями, а плоды вырастают здоровыми и успевают созреть на кустах, что значительно улучшает их вкус.

Лучше всего подкормить перец сахаром в виде раствора. Для этого размешайте три столовых ложки сахара в литре теплой воды до полного растворения. Затем вылейте раствор под корень растений, используя шприц без иглы или другой инструмент с тонкой струей, чтобы не размывать почву у корней. Это позволит эффективно подкормить перец сахаром и обеспечить растениям необходимые элементы.

Совершайте такую ​​подкормку еженедельно, чтобы кусты как можно дольше сохраняли свою жизнедеятельность. Кроме подкормки перцев сахаром, не забывайте использовать другие удобрения, такие как зольный раствор, настой луковицы, сульфат калия и борную кислоту.

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