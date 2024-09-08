Чтобы болгарский перец на грядке радовал вас обильным урожаем, важно правильно подкармливать растения. Мы расскажем, как подкормить перец сахаром для достижения наилучших результатов.
Подкормить перец сахаром в конце августа и начале сентября очень полезно. Этот совет нам дал сосед несколько лет назад, и с тех пор мы ежегодно подкармливаем перец сахаром, чтобы обеспечить растениям необходимую энергию на стадии рассады и поддержать их в конце плодоношения.
Подкормка перцев сахаром отличается своей эффективностью благодаря глюкозе, содержащейся в сахаре. Глюкоза помогает улучшить рост растений, способствует интенсивному формированию плодов, поддерживает зелень и повышает иммунитет растений. После того как вы подпитаете перец сахаром, растения лучше справляются с фитофторозом и другими осенними болезнями, а плоды вырастают здоровыми и успевают созреть на кустах, что значительно улучшает их вкус.
Лучше всего подкормить перец сахаром в виде раствора. Для этого размешайте три столовых ложки сахара в литре теплой воды до полного растворения. Затем вылейте раствор под корень растений, используя шприц без иглы или другой инструмент с тонкой струей, чтобы не размывать почву у корней. Это позволит эффективно подкормить перец сахаром и обеспечить растениям необходимые элементы.
Совершайте такую подкормку еженедельно, чтобы кусты как можно дольше сохраняли свою жизнедеятельность. Кроме подкормки перцев сахаром, не забывайте использовать другие удобрения, такие как зольный раствор, настой луковицы, сульфат калия и борную кислоту.
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